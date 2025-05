FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa-Gruppe hat ihre Flüge nach Israel für zwei weitere Wochen ausgesetzt. Nunmehr fliegen die Gesellschaften der Gruppe den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv bis einschließlich Sonntag, den 8. Juni, nicht an. Hintergrund ist der erneute Vormarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen.

Grund für den verlängerten Flugstopp sind Sicherheitsbedenken. Er gilt bereits seit Anfang Mai, als eine Rakete aus dem Jemen in der Nähe des Flughafens eingeschlagen war.

Die Entscheidung gilt erneut für die gesamte Airline-Gruppe, einschließlich der Gesellschaften Lufthansa, Swiss, Brussels, Austrian, Eurowings, Ita und Lufthansa Cargo. Betroffene Passagiere können bereits gekaufte Flugtickets kostenfrei stornieren oder auf einen späteren Flug umbuchen lassen, wie das Unternehmen mitteilte./ceb/DP/jha