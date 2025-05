HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 137 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Dienstag in Bezug auf die Quartalszahlen. Er hob seine Schätzungen leicht an./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006335003