Der Absturz der UnitedHealth-Aktie in den vergangenen Wochen hat viele Anleger kalt erwischt - doch für einkommensorientierte Investoren eröffnet sich damit eine seltene Gelegenheit. Die Dividendenrendite ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, die Bewertung wirkt attraktiv und selbst konservative Annahmen deuten auf ein überzeugendes Renditepotenzial hin. Was ist passiert? Die Aktie der UnitedHealth Group, der größte Krankenversicherer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...