NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 260 dänischen Kronen belassen. Ahmed Farman bezog sich am Dienstag auf die Aufhebung einer Anordnung der US-Regierung, die den Stopp des Baus eines Offshore-Windprojekts des Branchenvertreters Equinor zum Inhalt hatte. Die Nachricht strahle positiv auf Orsted aus. Denn der Baustopp des Projekts von Equinor habe die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Genehmigungs- und Stornierungsrisiken für Orsteds im Bau befindliche Projekte Revolution Wind und Sunrise Wind deutlich erhöht./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 02:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 02:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0060094928