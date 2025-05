Leistungsstark, smart und hygienisch der neue Teppichreiniger macht gründliche Reinigung so komfortabel wie nie

Ab sofort wird die Teppichpflege nicht nur einfacher, sondern auch effizienter: Mit dem CARPET ONE Cruiser bringt Tineco eine innovative Lösung auf den Markt, die kraftvolle Reinigung, smarte Sensorik und durchdachtes Design vereint. Das neue Modell ist ab sofort im Tineco-Store und bei Amazon erhältlich.

Der CARPET ONE Cruiser ist weit mehr als ein herkömmlicher Teppichreiniger. Ausgestattet mit einer starken Saugleistung von bis zu 130 Watt entfernt er auch tiefsitzenden Schmutz zuverlässig aus den Fasern. Noch bevor die Reinigung beginnt, löst eine optimierte Vorbehandlungsformel hartnäckige Flecken an für sichtbar bessere Ergebnisse. Das smarte iLoop-Sensormodul erkennt den Verschmutzungsgrad und passt Wasserfluss und Saugkraft automatisch an. So wird nicht nur gründlich, sondern auch ressourcenschonend gereinigt.

Sanftes Gleiten über jeden Teppich

Dank der SmoothPower-Technologie mit drei Leistungsstufen und bidirektionalen Hilfsrädern lässt sich der CARPET ONE Cruiser mühelos führen egal ob auf Hochflor, Kurzflor oder empfindlichem Teppich. Ein ausgeklügeltes Tankdesign sorgt dabei für perfekte Balance und einfache Handhabung. Ergänzt wird das System durch spezielle Aufsätze, die auch schwer erreichbare Stellen problemlos zugänglich machen.

Schneller trocken schneller zurück im Alltag

Das Gerät trocknet nicht nur gründlich, sondern auch schnell: Der integrierte Ultra-Heizungs-Trocknungsmodus nutzt 75 °C heiße Luft, um die Trockenzeit im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um bis zu 50 Prozent zu verkürzen. Das senkt das Risiko von Schimmelbildung und der Teppich ist im Handumdrehen wieder einsatzbereit.

Selbstreinigung inklusive für ein Plus an Hygiene

Nach der Anwendung reinigt sich das Gerät selbst: Das FlashDry-System startet einen zweiminütigen Spülvorgang für Bürste, Einlass und Walzenabdeckung. Anschließend sorgt ein fünfminütiger Trocknungsvorgang bei 55 °C für hygienisch trockene Komponenten. Das Ergebnis: weniger Gerüche, längere Lebensdauer und jederzeit ein sauberes Gerät ganz ohne Zusatzaufwand.

Der CARPET ONE Cruiser ist ab sofort bei Amazon und im Tineco-Store erhältlich. Der UVP beträgt 699 Euro. Zum Start gibt auf beiden Portalen einen Rabatt von 10 Prozent, so dass der Preis im Mai auf 629 Euro sinkt. (Auf Amazon mit dem Code TINCARPETDE einlösbar.)

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Contacts:

silvia.shi@tineco.com