ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 331 US-Dollar belassen. Der Hintergrund und die bisherige Erfolgsbilanz des künftigen Chefs der Frachtsparte, John Smith, sollten ihn in die Lage versetzen, eine starke Führungsposition bei Fedex Freight einzunehmen, wenn es im Juni 2026 ein eigenständiges Unternehmen wird, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 23:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US31428X1063