Linz (www.anleihencheck.de) - Entsprechend den Erwartungen hat die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins um 25 Basispunkt auf ein Niveau von 3,85% reduziert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ausschlaggebend dafür seien den Aussagen der RBA zufolge Unsicherheiten bezüglich der künftigen Entwicklung im In- und Ausland, als auch etwaig verzögerte Auswirkungen der bisherigen Geldpolitik. Die Gesamtinflation solle dem Statement zufolge im kommenden Jahr dennoch am oberen Ende der festgelegten Bandbreite notieren. Die Kerninflation solle sich demzufolge im mittleren Bereich des Inflationsbandes einpendeln, dh. bei ca. 2 - 2 Prozent . Das aktuelle Leitzinsniveau gebe der RBA Handlungsmöglichkeiten für künftige Eventualitäten - das weitere zinspolitische Vorgehen bleibe aber ungewiss. Das aktuelle EUR/AUD-Niveau unter Banken liege bei 1,7535. (20.05.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...