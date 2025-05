Volvo Trucks will seinen E-Lkw für den Fernverkehr im zweiten Quartal 2026 enthüllen - also in rund einem Jahr. Erste Bilder und Eckdaten macht der Hersteller aber schon jetzt publik, etwa zur Batterie und der Schnellladefähigkeit des Fahrzeugs. Das neue Elektro-Flaggschiff der Schweden soll mit einer Akkuladung bis zu 600 Kilometer weit fahren. Volvo Trucks lüftet den Vorhang zu seinem neuen E-Lkw für den Fernverkehr ein weiteres Stückchen. So geben ...

