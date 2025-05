Graz (ots) -Jedes Unternehmen steht früher oder später vor der Frage, wie sich Mitarbeiter ideal schulen lassen - klassische Präsenzformate stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Genau an diesem Punkt setzen Alexander Knechtl, Florian Gerstner und Fabio Moretti an: Mit LearningSuite.io haben sie eine digitale Lernplattform entwickelt, die speziell auf Anbieter hochpreisiger Produkte zugeschnitten ist. Inwieweit hat digitale Weiterbildung dabei aber im Vergleich zu Präsenzschulungen die Nase vorn?Betriebliche Weiterbildung ist für viele Unternehmen selbstverständlich, doch ihre Umsetzung stellt nicht selten eine Herausforderung dar. Klassische Präsenzformate sind aufwendig: Sie kosten Zeit, verursachen hohe Reisekosten und binden Personal. In einer Arbeitswelt, in der Flexibilität, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit gefragt sind, braucht es jedoch Lernformate, die sich ohne Probleme in den schnelllebigen Arbeitsalltag integrieren lassen. "Viele Unternehmen merken, dass klassische Präsenzformate einfach nicht mehr in die heutige Arbeitsrealität passen", sagt Florian Gerstner, Geschäftsführer der LearningSuite GmbH. "Sobald Präsenzschulungen ganze Tage blockieren, leidet nicht nur die allgemeine Produktivität, sondern auch der Lerneffekt. Der Aufwand ist hoch, die Kosten ebenso - und zu allem Überfluss bleibt das Gelernte oft nicht dauerhaft hängen.""Kein Wunder, dass digitale Lernplattformen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen - sie machen Weiterbildung nicht nur orts- und zeitunabhängig, sondern auch individuell skalierbar", fährt der Experte fort. "Mitarbeiter lernen genau das, was sie brauchen - und das in ihrem eigenen Tempo. Für Unternehmen bedeutet das mehr Effizienz, eine höhere Flexibilität und geringere Kosten." Mit LearningSuite.io haben Alexander Knechtl, Florian Gerstner und Fabio Moretti eine digitale Lernplattform entwickelt, die sich stark von bestehenden Lernlösungen abhebt. Ihr Ziel: Unternehmer dabei zu unterstützen, Wissen effizient und praxisnah zu vermitteln - und das ganz ohne überholte Schulungsformate, Präsenzpflicht oder dicke Handbücher. Mit einem Mix aus technischer Präzision und kreativer Umsetzung ist es den drei Experten gelungen, ein System zu schaffen, das frischen Wind in die E-Learning-Branche bringt. Warum digitale Weiterbildung im Trend ist, veranschaulicht Florian Gerstner anhand der folgenden fünf Punkte.1. Verbesserung des LernerfolgsDigitale Lernplattformen setzen längst nicht mehr nur auf trockene Theorie, sondern bieten interaktive Inhalte, die Spaß machen - und dadurch den Lernerfolg steigern. Spielerische Formate - sogenannte Gamification-Elemente - wie Quizze oder Challenges fördern auch über längere Zeiträume das Engagement und die Motivation der Lernenden. Komplexe Inhalte lassen sich durch Video- oder Mikro-Learning-Formate einfacher aufnehmen, sodass auch anspruchsvolle Themen Schritt für Schritt verständlich werden. Wer außerdem individuelle Lernpfade anbietet, verbessert den Lernerfolg zusätzlich.2. Flexibles LernenEiner der größten Vorteile digitaler Weiterbildung ist ihre Orts- und Zeitunabhängigkeit: Mitarbeiter können selbst entscheiden, wann und wo sie lernen - sei es im Büro, von unterwegs aus oder zu Hause. Gerade bei hybriden Arbeitsmodellen ist das ein unschätzbarer Vorteil. Während klassische Präsenzseminare an feste Orte und Zeiten gebunden sind, was zu einer ineffizienten Nutzung der Arbeitszeit führt, bieten digitale Lernplattformen so die Möglichkeit, im eigenen Tempo zu lernen, ohne dass die Arbeitsprozesse unterbrochen werden müssen.3. Automatisierung und SkalierbarkeitWas früher viele Stunden an Vorbereitung und Koordination bedeutete, lässt sich heute mit wenigen Klicks umsetzen. Ob interne Schulungen, Onboarding-Prozesse oder externe Weiterbildungsangebote - digitale Lernplattformen automatisieren viele Abläufe und sparen dadurch Ressourcen. Einmal erstellte Inhalte können beliebig oft genutzt werden, was vor allem bei Wiederholungsschulungen ein echter Vorteil ist. Gleichzeitig sind die Lernlösungen zu jeder Zeit hochwertig und skalierbar, sodass Unternehmen weltweit konsistente Schulungen anbieten können.4. Geringere KostenDigitale Weiterbildung lohnt sich auch finanziell - und das nicht nur kurzfristig. Im Vergleich zu klassischen Präsenzschulungen braucht es keine Seminarräume, keine Reise- und Übernachtungskosten und keine Trainer. Dadurch können Unternehmen ihre finanziellen Ressourcen gezielter einsetzen und gleichzeitig eine breitere Wissensvermittlung gewährleisten. Die Folge: eine langfristig höhere Rentabilität durch geringere Kosten pro Teilnehmer.5. Nachhaltigkeit und ZukunftssicherheitNeben Effizienz und Flexibilität gewinnt auch der Umweltaspekt zunehmend an Bedeutung. Digitale Schulungen kommen ohne große Papierberge und lange Anreisen aus - und sind deshalb deutlich klimafreundlicher als klassische Präsenzformate. Gleichzeitig lassen sich moderne Lernplattformen problemlos an neue Anforderungen anpassen. Ob KI oder VR: Digitale Lösungen bleiben technologisch auf dem neuesten Stand - und ermöglichen so eine zukunftssichere Weiterbildung, mit der Unternehmen dem technologischen Wandel immer einen Schritt voraus bleiben.Fazit: Warum LearningSuite.io die bessere Wahl istUnternehmen, die von klassischen Präsenzformaten auf digitale Lernplattformen umsteigen möchten, um von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren, sollten auf eine moderne Lernlösung wie LearningSuite.io setzen. Mit ihr erhalten Unternehmen eine zukunftsfähige Lernplattform, die interaktive Inhalte, Automatisierung und hohe Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. So profitieren Unternehmen nicht nur von deutlichen Kostenvorteilen und nachhaltigeren Schulungskonzepten, sondern auch von einer modernen Weiterbildung, die sich flexibel gestalten, skalieren und kontinuierlich weiterentwickeln lässt. Digitale Weiterbildung wird damit zum echten Wettbewerbsvorteil für alle Unternehmen, die in einer dynamischen Arbeitswelt am Puls der Zeit bleiben möchten. 