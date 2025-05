GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 20, 2025offiziell bekannt, dass ihr selbstentwickeltes System für dynamische grenzüberschreitende Compliance vollständig online gegangen ist. Dieses System kann auf Basis der sich stetig verändernden gesetzlichen Vorgaben im jeweiligen Aufenthaltsland der Nutzer automatisch die Compliance-Parameter der Plattform anpassen - und stellt so sicher, dass sämtliche Handelsaktivitäten innerhalb des regulatorisch erlaubten Rahmens erfolgen.





YBUOJ-CEO Berton Hosea erklärte auf der Pressekonferenz: "Dies ist nicht nur eine technische Neuerung, sondern eine strategische Reaktion auf die sich vertiefenden regulatorischen Trends im globalen Kryptosektor."



Angesichts der zunehmenden regulatorischen Verschärfungen weltweit stoßen herkömmliche Verfahren - die sich auf juristische Beratung und manuelle Prüfprozesse stützen - an ihre Grenzen, wenn es um schnelle und komplexe grenzüberschreitende Transaktionen geht. YBUOJs Konzept der "automatisierten Compliance" bietet der Branche hier einen praktikablen und nachhaltigen Lösungsansatz.



Die Einführung des Systems gilt zugleich als Signal für die nächste globale Expansionsphase von YBUOJ. In Zukunft wird die Plattform Compliance-Betriebszentren in Südamerika, Osteuropa und Südostasien einrichten, um die Lokalisierung ihrer Dienste zu vertiefen und durch Kommunikationskanäle mit lokalen Aufsichtsbehörden eine Strategie der "parallelen Betriebs- und Anpassungsfähigkeit" umzusetzen.

Berton Hosea ergänzte: "Der globale Markt für digitale Vermögenswerte reift zunehmend. Die Klarheit regulatorischer Rahmenbedingungen wird zum entscheidenden Maßstab dafür, ob eine Plattform das Vertrauen der Nutzer gewinnen kann. Mit der Entwicklung unserer dynamischen Compliance-Engine geben wir ein langfristiges Versprechen zur Sicherheit und Rechtskonformität der Nutzervermögen."

Das neue Compliance-System ist nicht nur ein technologischer Durchbruch, sondern Ausdruck eines klaren Werteverständnisses: "Regulierung soll das Fundament für Innovation sein - nicht ihr Hemmnis."

Seit seiner Gründung verfolgt YBUOJ konsequent die Strategie "Technologischer Antrieb + Compliance als Voraussetzung". Mit seiner Microservice-Architektur, der KI-gestützten Datenengine, durchgehender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dem verteilten Clearing-System hat YBUOJ eine robuste Plattform geschaffen, die auch in hochvolatilen Märkten zuverlässig agieren kann.

Da sich der Markt zunehmend in Richtung institutioneller Strukturen entwickelt, wird die Fähigkeit, eine starke Compliance-Infrastruktur aufzubauen, zum zentralen Wettbewerbsvorteil. YBUOJ steht mit seiner dynamischen grenzüberschreitenden Compliance-Engine dabei an vorderster Front dieser regelbasierten



Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7243359-e51a-499f-ae0f-dad81a4dfb0d/de

Contact Person: Tim Schulz Email: support@ybuoj.org Website:https://www.ybuoj.org