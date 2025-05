Die SDA feiert das 20-jährige Jubiläum der microSD, spendet für Baumpflanzungen, unterstützt Frauen und bleibt ihrer Innovationstradition treu, die zum technologischen Fortschritt beiträgt für Komfort, Freude und Wohlbefinden der Verbraucher.

Die SD Association (SDA) feiert das 25-jährige Jubiläum der traditionsreichen SD-Speicherkarte, die im Jahr 2000 auf den Markt kam, und ihre lange Geschichte, die das Leben von Milliarden von Menschen weltweit auf vielfältige Weise verbessert hat. In den letzten 25 Jahren wurden SD- und microSD-Speicherkarten über 12 Milliarden Mal verkauft und haben sich durch enorme Speicherkapazitäten und blitzschnelle Geschwindigkeiten weiterentwickelt, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden. SD-Speicherkarten sind nach wie vor die am häufigsten verwendete Wechselspeicherkarte für Geräte der Unterhaltungselektronik.

In diesem Jahr feiert die SDA einen weiteren wichtigen Meilenstein: Das 20-jährige Jubiläum der bahnbrechenden microSD. microSD-Speicherkarten sind nach wie vor eine leistungsstarke und beliebte Speicheroption und spielten als erste Speichererweiterungsoption für Milliarden von Mobiltelefonen eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Mobilfunkbranche. Selfies, Handyfotografie sowie das Genießen von Musik und Videos auf dem Handy wurden dank der von der SDA vorangetriebenen Innovationen möglich. Auch heute noch sind SD-Speicherkarten ein wertvoller Bestandteil von Verbraucher- und Industrieprodukten. Sie ermöglichen es den Menschen, Inhalte von den weltweit beliebtesten Video-Streaming-Diensten herunterzuladen und zu genießen, Spiele zu speichern und Apps direkt von einer Karte auszuführen und diese Karten als effiziente Speichererweiterung ihrer Produkte zu verwenden.

Um die Unterstützung zu würdigen, die SD-Technologiekunden weltweit in den letzten 25 Jahren geleistet haben, spendete die SDA an OneTreePlanted und das Morino-Projekt und förderte die Pflanzung von 25.000 Bäumen weltweit, um den Klimawandel zu bekämpfen und dem Planeten zu helfen. Darüber hinaus spendete das Unternehmen 25.000 USD an die Audiopedia Foundation, um deren Bemühungen zur Stärkung afrikanischer Frauen durch das Vorladen von Audioinhalten auf microSD-Speicherkarten zu unterstützen. Dadurch werden die einfachsten Mobiltelefone zu Portalen der Stärkung und isolierte Gemeinschaften zu vernetzten Knotenpunkten für Gesundheits-, Finanz- und Bildungsinformationen.

Einige der fortschrittlichsten Spielkonsolen und Handheld-Geräte nutzen SD-Speicherkarten zur Speichererweiterung. Diese Speicherfunktion ermöglicht es Spielern, ihre Geräte einfach zu aktualisieren, ein breites Portfolio ihrer Lieblingsspiele zu verwalten und gleichzeitig ihr Benutzererlebnis zu optimieren.

"SD-Speicherkarten bieten weiterhin Mobilität und Komfort und ermöglichen es Nutzern, den Speicher ihrer Geräte jederzeit zu erweitern und zwar dank des Engagements und der Vision unserer fast 800 SDA-Mitglieder", so Yosi Pinto, Vorsitzender der SDA. "Die Karten unterstützen Produkthersteller weiterhin bei Innovationen und bieten ein besseres Benutzererlebnis, da SD eine bewährte Speicherlösung ist, die sich kontinuierlich mit der Technologieentwicklung und den Marktanforderungen weiterentwickelt, die schnelleren Datenzugriff und größere Kapazitäten erfordern."

Fortschritt und Innovation: SD-Speicherkarten-Statistiken

Die erste im Jahr 2000 verkaufte SD-Karte bot lediglich 8 Megabyte Speicherkapazität. Moderne SDUC- oder microSDUC-Karten bieten dagegen 4 Terabyte eine Steigerung um 500.000 Prozent.

Die Kartengeschwindigkeit wurde mit der neuesten SD-Express-Spezifikation von 12,5 MB/s auf ca. 4 GB/s erhöht, was einer mehr als 300-fachen Geschwindigkeitssteigerung entspricht.

Aufrechterhaltung der Abwärtskompatibilität mit Plug-and-Play-Komfort

"Die SDA legt größten Wert darauf, dass ihre Standards auch weiterhin eine attraktive Speicheroption für eine breite Produkt- und Anwendungsvielfalt sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen darstellen", so Hiroyuki Sakamoto, Präsident der SDA. "Wir gehen davon aus, dass SD-Speicherkarten auch in Zukunft eine wichtige und kostengünstige Speicheroption für eine Vielzahl von Anwendungen und Geräten bleiben werden, da bis 2028 voraussichtlich 394 Zettabyte an Daten generiert werden."

SD ermöglicht neue Anwendungen mit einzigartigen Speicheranforderungen, die vor 25 Jahren noch unvorstellbar waren. VR/AR, Drohnen, Spielekonsolen, medizinische Geräte, 360-Grad-Kameras, Naturbeobachtung, IoT, Edge Computing und Weltraumforschung setzen zunehmend auf SD. Mit dem Wachstum der KI wird der Speicherbedarf der Geräte voraussichtlich steigen und SD Express-Speicherkarten mit deren Leistung und Funktionen auf SSD-Niveau erfordern.

