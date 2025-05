Berlin (ots) -Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) hat Dominik Heck (44) zum neuen Geschäftsführer ernannt. Er übernimmt ab sofort die Leitung des Geschäftsbereichs Kommunikation von Stefan Reker (65), der in den Ruhestand wechselt.Dominik Heck ist seit vielen Jahren mit dem Verband und seinen Themen vertraut. Der Politikwissenschaftler begann 2012 als Pressereferent beim PKV-Verband und verantwortet seit 2019 den Aufbau und die Leitung des Newsrooms. Dabei liegt sein Fokus auf digitalen Formaten und dem zielgruppengerechten Dialog.Sein Vorgänger Stefan Reker verabschiedet sich nach insgesamt 16 Jahren beim PKV-Verband in den Ruhestand. Der Verbandsvorsitzende Thomas Brahm dankt ihm für seine herausragende Arbeit: "Stefan Reker hat aus der klassischen Pressestelle eines Versicherungsverbandes einen echten Aktivposten gemacht. Mit ihm verabschieden wir eine prägnante Stimme des Verbands. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass mit Dominik Heck ein erfahrener und engagierter Kollege die Verantwortung übernimmt - Dominik Heck steht gleichermaßen für Kontinuität und für neue Impulse ", so Brahm.Pressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6038166