© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Mit einer milliardenschweren Investition in Indien treibt Foxconn Apples strategischen Kurswechsel voran und beschleunigt die Abkehr von China.In einem bedeutenden Schritt zur Diversifizierung der globalen Lieferketten investiert Apples wichtigster Zulieferer Foxconn rund 1,5 Milliarden US-Dollar in seine indische Tochtergesellschaft. Die Maßnahme unterstreicht den strategischen Umbau der iPhone-Produktion weg von China - ein Trend, der durch geopolitische Spannungen und drohende Zölle zunehmend an Fahrt gewinnt. Milliarden-Investition über Singapur-Tochter Wie aus einer Mitteilung an die London Stock Exchange hervorgeht, erfolgt die Kapitalspritze über Foxconns in Singapur ansässige …