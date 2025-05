Inning am Ammersee (ots) -Was wir täglich zu uns nehmen, entscheidet maßgeblich über unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dabei spielt ein oft unterschätzter Faktor eine Schlüsselrolle: unser Darmmikrobiom - die Gemeinschaft der Billionen Bakterien, die unseren Darm bewohnen. Ein ausgewogenes Darmmikrobiom wirkt wie ein inneres Kraftzentrum, das den Körper von innen heraus stärken und Energien freisetzen kann. Denn ein starkes Mikrobiom strahlt immer positiv auf den gesamten Körper aus. Die Innovall (R)-Produktfamilie der Weber & Weber GmbH setzt genau hier an. Ihr neuestes Produkt Innovall (R) DAILY biotic+ ist ein spezifisch zusammengestelltes Probiotikum, das "mehr als nur Bakterien" enthält. So kann es die Darmgesundheit gezielt und ganzheitlich über die Stärkung der Darmbarriere unterstützen und frühzeitig einem möglichen "Leaky Gut"-Syndrom gegensteuern."Der Schlüssel zur Gesundheit liegt in unserem Körper", sagt Hans Rittinghausen, Geschäftsführer der Weber & Weber GmbH. Der Darm sei dabei das Zentrum des Wohlbefindens. Wer sich um sein Mikrobiom und damit auch seine Gesundheit kümmere, befähige sich selbst zu einem möglichst beschwerdefreien Leben: glücklich und leicht. Diese Form des Lebensgefühls entsteht aus dem Zusammenspiel einer guten Ernährung mit ausreichend Bewegung, Mental Health und einem gesunden Darmmikrobiom.Innovall (R) umfasst alle Innobiotica (R) und damit innovativen mikrobiologischen Präparate der Weber & Weber GmbH in Apothekenqualität und mit belegter klinischer Wirksamkeit für mehr Wohlbefinden. Die unterschiedlichen Produkte berücksichtigen dabei, dass sich Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen befinden und daher auch verschiedene Bedürfnisse haben - von der täglichen Darmpflege über Unterstützung bei einer Antibiotika-Therapie oder bei Neurodermitis bis hin zu Darmerkrankungen wie Reizdarmsyndrom und Divertikelkrankheit.Schutz vor "Leaky Gut"-Syndrom: Die Darmbarriere ganzheitlich stärkenDer neueste Zuwachs in der Innovall (R)-Familie ist Innovall (R) DAILY biotic+, ein besonderes Probiotikum, das "mehr als nur Bakterien" bietet. Es wurde speziell entwickelt, um eine starke und widerstandsfähige Darmbarriere zu. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler immer mehr über die Bedeutung einer intakten Darmbarriere herausgefunden. Eine durchlässige Darmwand - auch als "Leaky Gut" bekannt - gilt mittlerweile als möglicher Vorläufer für zahlreiche Beschwerden, die unsere Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können.Was Innovall (R) DAILY biotic+ so besonders macht, ist die durchdachte Kombination aus vier sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen, die gemeinsam die Darmbarriere umfassend und ganzheitlich unterstützen und so zum Wohlbefinden des gesamten Körpers beitragen können. Innovall (R) DAILY biotic+ eignet sich besonders für gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv etwas für ihre Darmgesundheit tun möchten. Aber auch für Personen mit erhöhtem Risiko für eine geschwächte Darmbarriere kann das Präparat eine wertvolle Unterstützung sein - etwa bei chronischem Stress, unausgewogener Ernährung, ungünstigen Lebensgewohnheiten oder bei regelmäßiger Einnahme bestimmter Medikamente.Ein neues Probiotikum ganzheitlich gedacht: Innovall (R) DAILY biotic+Innovall (R) DAILY biotic+ vereint nicht nur elf sorgfältig ausgewählte Bakterienstämme mit hochdosierten Ballaststoffen aus der Guarbohne - ein natürliches "Futter" für die guten Darmbakterien. Es enthält darüber hinaus wertvolle Polyphenole aus dem Kakaobohnen-Extrakt, der ebenfalls von der Darmflora verarbeitet wird und so zusätzlich zum Pro- und Präbiotikum dabei unterstützt, die Darmbarriere zu stärken. Abgerundet wird die Formulierung durch die Vitamine B2 und B6, die zum Erhalt der Schleimhaut, zum Schutz vor oxidativem Stress und zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen.Die Anwendung von Innovall (R) DAILY biotic+ ist denkbar simpel: Einfach täglich ein Sachet in ein Glas stilles Wasser einrühren und genießen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, wird eine regelmäßige Einnahme über mindestens vier Wochen empfohlen. Wer seine Darmgesundheit auf Dauer unterstützen möchte, kann das Präparat auch langfristig in seine tägliche Routine integrieren. Übrigens: Je nach persönlicher Vorliebe lässt sich Innovall (R) DAILY biotic+ auch problemlos zum Beispiel in Milch, pflanzliche Milchalternativen oder Joghurt einrühren - für einen angenehmen Start in den Tag. Innovall (R) DAILY biotic+ ist ab dem 2. Juni 2025 in Apotheken verfügbar oder online bestellbar.Prävention gewinnt an Bedeutung: Prophylaxe statt DarmaufbauGeschäftsführer Hans Rittinghausen und sein Team sind überzeugt, dass die Mikrobiom-Forschung in den nächsten Jahren weiteres erhebliches Wissen generieren wird - und damit vor allem das Verständnis davon, wie bioaktive Substanzen und mikrobielle Metabolite wichtige physiologische Funktionen beeinflussen. Prävention gerät dabei immer mehr in den Fokus der Forschung: "Prophylaxe statt Darmaufbau ist aus unserer Sicht ein vielversprechender Ansatz", erklärt Rittinghausen. Er ist überzeugt, dass in Zukunft die probiotischen Stämme immer gezielter für spezifische Krankheitsbilder ausgesucht werden sollten. Das bringt auch Veränderungen in der Diagnostik und Therapie von Mikrobiomstörungen mit sich. Weber & Weber sieht sich hier als Partner aller Beteiligten - der Patientinnen und Patienten ebenso wie der Ärztinnen und Ärzte und des Apotheken-Fachpersonals.Über Weber & WeberWeber & Weber ist einer der führenden Hersteller von naturheilkundlichen Arzneimitteln in Deutschland. Bewährte Rezepturen gründen auf der langjährigen Erfahrung von naturheilkundlichen Therapeuten und helfen seit über 70 Jahren vielen Patienten zuverlässig. Eines der bekanntesten Präparate ist Otovowen, ein Arzneimittel zur Behandlung von Mittelohrentzündung (Otitis media). Mit unserem therapeutischen Erfahrungsschatz, den neuesten medizinischen Erkenntnissen und moderner Technologie entwickeln wir neue Präparate. Klinische und pharmakologische Studien belegen die Wirksamkeit und Verträglichkeit unserer wichtigsten Präparate. Weber & Weber steht heute übergreifend für eine Vielzahl von Präparaten aus den Bereichen pflanzlicher Präparate, Probiotika und Mikronährstoffe.Über Innovall (R)Die Marke Innovall (R) vereint seit 10 Jahren die mikrobiologischen Präparate der Weber & Weber GmbH unter einem Dach. Diese natürlich wirksamen Präparate unterstützen nicht nur den Körper, sondern erweitern auch das bisherige Verständnis von Gesundheit. Denn sie kombinieren ihre natürliche Wirksamkeit mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Innovall (R) ist mehr als nur eine Probiotika-Marke. Es ist ein echter "Game Changer" für Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden. Denn was Innovall (R) wirklich will, ist, Leben positiv zu verändern. Dieses Ziel spiegelt sich auch im neuen Claim wider: "Stärke das Zuhause Deiner Kraft". Original-Content von: Weber & Weber GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102128/6038199