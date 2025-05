CHART des Tages | AUDUSD Forexpaar (20.05.2025)

Der australische Dollar schwächte sich gegenüber dem US-Dollar ab, wobei der AUD/USD um 0,5 - auf 0,6428 fiel, nachdem die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 - gesenkt hatte. Dies war die zweite Senkung in diesem Jahr und brachte die Zinsen auf ein Zweijahrestief.

Zurückhaltender Ausblick der RBA

Die RBA begründete ihre Entscheidung mit abnehmenden Inflationsrisiken und wachsenden Sorgen um die globalen Wirtschaftsaussichten. Gouverneurin Michele Bullock bezeichnete die Zinssenkung als "proaktiven, vertrauensbildenden Schritt" und signalisierte gleichzeitig Offenheit für weitere Lockerungsmaßnahmen. Die Märkte preisen nun zusätzliche Senkungen um etwa 85 Basispunkte bis zum Jahresende ein, wodurch die Zinsen auf 3,10 - bis 3,35 - sinken könnten.

Wirtschaftsprognosen und Handelssorgen

In ihren aktualisierten Wirtschaftsprognosen senkte die RBA ihre Prognose für das BIP-Wachstum 2025 von zuvor 2,4 - auf 2,1 - und prognostizierte eine leicht höhere Arbeitslosenquote. Die Kerninflation hat sich auf ein Dreijahres-Tief von 2,9 - abgekühlt und kehrte damit in den Zielkorridor der RBA von 2-3 - zurück, nachdem sie Ende 2022 einen Höchststand von 6,8 - erreicht hatte. Die Zentralbank hob insbesondere die globalen Handelsspannungen als wichtigstes Abwärtsrisiko hervor und stellte fest, dass "jede Eskalation eines globalen Handelskonflikts ein wichtiges Abwärtsrisiko für die Wirtschaft darstellt". Der Rückgang des australischen Dollars machte die Gewinne des zuvor Handelstages in Höhe von 0,8 - teilweise wieder wett, die aufgrund der Abwertung des US-Dollars nach der Herabstufung der Bonität der USA durch Moody's von Aaa auf Aa1 erzielt worden waren....

