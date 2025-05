Vaduz (ots) -Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung sollen miteinander Sport treiben können. Es werden Berührungsängste abgebaut und wertvolle soziale Kontakte geknüpft. Jugend und Sport (J+S) unterstützt Sportangebote für Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung. Einerseits können Leiterpersonen spezielle J+S Ausbildungen absolvieren und anderseits werden zusätzliche Beiträge für J+S Kurse mit beeinträchtigten Kindern ausbezahlt.Am vergangenen Wochenende wurde in Liechtenstein in der Turnhalle Mühleholz II das Modul "Sport und Handicap" angeboten. Die Teilnehmenden konnten sich im Umgang mit Beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen weiterbilden und wertvolle Inhalte für das Training erfahren. Praxis-Beispiele, Lernhilfen und wichtige Informationen wurden vermittelt. Die Leiterpersonen erhielten am Ende des Kurses den Anerkennungszusatz "Sport und Handicap". Die Stabsstelle für Sport bedankt sich bei den engagierten Personen und gratuliert zur absolvierten Ausbildung.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931823