Microsoft will Programmierer:innen auf GitHub noch mehr unter die Arme greifen. Ein neuer KI-Agent übernimmt dabei anfallende Coding-Aufgaben in euren Projekten. Um bestehende Projekte nicht zu gefährden, hat Microsoft zudem einige Sicherheitsmaßnahmen in das neue Modell für GitHub Copilot implementiert. Entwickler:innen, die ihre Projekte auf GitHub erstellen, bearbeiten und veröffentlichen, bekommen schon seit 2021 KI-Unterstützung von Copilot. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...