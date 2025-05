Auch bei den letzten Quartalszahlen zeigte sich, dass Volkswagen in China an vergangene Erfolge so schnell nicht anknüpfen können wird. Die Absatzzahlen lassen nach und bei den immer populäreren E-Autos spielen die Wolfsburger im Reich der Mitte kaum eine nennenswerte Rolle. Heimische Anbieter wie BYD haben schlicht die Nase vorn.

