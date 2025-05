Krypto News: BTC Golden Cross könnte auf anstehende Rallye hindeuten

Gerade deutet ein mögliches Golden Cross bei Bitcoin auf eine bevorstehende Rallye hin. Das Signal, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben durchkreuzt, gilt in der Chartanalyse als verlässlicher Indikator für einen bevorstehenden Aufwärtstrend. Ist der nächste große Sprung über das Allzeithoch also nur noch eine Frage der Zeit?

BTC Golden Cross führte in Vergangenheit zu starken Rallyes

Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Wochen ja wieder deutlich angezogen und im Monatsvergleich befindet sich Bitcoin satte 25 % im Plus. Ausschlaggebend für diesen Kursgewinn waren drei Rallye-Impulse, die Bitcoin von 75.000 $ zunächst auf 85.000 $, dann auf 95.000 $ und nun schließlich auf 105.000 $ katapultiert haben. Damit wird BTC jetzt also nicht mehr weit von seinem Allzeithoch bei 109.100 $ entfernt gehandelt, und die Marktkapitalisierung stieg wieder deutlich über 2 Billionen $ an.

Analyst Ash Crypto macht jetzt in seinem jüngsten X-Post auf eine charttechnisch sehr interessante Entwicklung aufmerksam, die sich in wenigen Tagen bei Bitcoin ergeben dürfte. Tatsächlich soll im Chart nämlich bald ein sogenanntes Golden Cross passieren. Bei einem Golden Cross handelt es sich in der Charttheorie um ein technisches Signal, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Das Muster wird von Analysten häufig als Anzeichen für eine bevorstehende starke Aufwärtsbewegung gewertet.

BTC Golden Cross will happen this week.



The last two times it happened,

Bitcoin pumped 121% and 68%.



All eyes on the $110,000 target pic.twitter.com/VBcazYocsp - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) May 20, 2025

Betrachtet man Bitcoins Kursentwicklung jetzt über die letzten Jahre und fügt den fünfziger sowie den zweihunderter SMA in den Chart ein, wird deutlich, dass der fünfziger SMA nun wieder kurz davor steht, den zweihunderter SMA zu überschreiten und damit ein erneutes Golden Cross zu schaffen.

Das vorletzte Golden Cross gab es bei BTC im November 2023, als Bitcoin noch bei kaum mehr als 27.000 $ gehandelt wurde. Darauf folgte dann im nächsten halben Jahr jedoch eine massive Rallye, die Bitcoins Kurs um über 120 % in die Höhe trieb und zu einem neuen Allzeithoch bei über 70.000 $ führte.

Ein weiteres Golden Cross gab es zudem zuletzt im November 2024, und auch hierauf folgte eine starke Bitcoin-Rallye auf BTCs bisheriges Allzeithoch bei 109.000 $. Dementsprechend optimistisch ist der Analyst Ash Crypto, dass auch auf das Golden Cross, welches sich in den kommenden Tagen ergeben dürfte, ein erneuter Anstieg folgen könnte. Doch wie könnte eine solche Bitcoin-Rallye aussehen?

Der Kurs könnte schon bald über 110.000 $ steigen

Gerade erst gelang es den Bullen ja wieder, Bitcoins Kurs über 105.000 $ zu treiben, nachdem BTC im Verlauf der letzten Woche eine Konsolidierung unter diesem wichtigen Widerstand erlebt hatte. Noch nie ist es den Bitcoin-Bullen gelungen, sich langfristig über 105.000 $ zu etablieren, und bisher gab es nur kurzfristige Ausbrüche wie auch die Rallye auf ein neues Allzeithoch im Januar.

Sollten die Bullen den Kurs von BTC nun also konstant über 105.000 $ halten können, könnte schon bald der finale Push auf ein neues Allzeithoch erfolgen. Es ist natürlich davon auszugehen, dass um die 109.000-$-Marke zahlreiche Verkaufsorders platziert wurden, da viele Anleger hier wahrscheinlich Renditen nehmen wollen. Doch sobald diese Marke einmal durchbrochen ist, könnte sich die Bitcoin-Rallye schnell weiter in Richtung 110.000 $ oder sogar 120.000 $ ausdehnen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Schließlich könnten Anleger hier in regelrechte Euphorie verfallen, und es gibt dann keine bereits etablierten Widerstandsniveaus mehr, die den Preis zurückhalten würden. Für den weiteren Jahresverlauf gehen viele Analysten dann ja sogar noch von deutlich höheren Kursen aus, und teils werden bis 2026 sogar Kurse von 150.000 $ oder 200.000 $ antizipiert. Von einem BTC-Boom könnten dann vor allem auch solche Coins profitieren, die auf eine Bitcoin-Rallye spekulieren.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.