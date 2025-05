Bitcoin Kurs Prognose: Wie schnell erreicht der BTC-Token jetzt ein neues Allzeithoch?

In den letzten Tagen legte Bitcoin noch einmal zu und konnte in den heutigen Morgenstunden sogar mehrfach die Marke von 106.000 US-Dollar überschreiten. Damit nähert sich der BTC-Token merklich dem bisherigen Allzeithoch, das im Januar 2025 einen Höchststand bei 109.000 US-Dollar erreichte. Viele Investoren hoffen darauf, dass dieser Wert bereits in den kommenden Tagen überschritten wird.

Wie realistisch das ist, verrät jetzt der Krypto-Analyst Ali Martinez, der eine entsprechende Prognose veröffentlichte. Dabei verrät der Chart-Experte nicht nur, was für oder gegen ein neues Allzeithoch in naher Zukunft spricht, sondern wirft einen Blick auf gleich mehrere wichtige Indikatoren.

Krypto-Experte warnt vor Widerstand am Chart: Jetzt noch BTC kaufen?

In seinem Tweet, den Martinez erst vor wenigen Stunden über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilte, warnte er seine Follower vor bearishen Indikatoren, die aktuell den Chart bestimmen. So sei nicht nur ein besonders starker Widerstand bei etwa 106.000 US-Dollar anzutreffen, sondern es spricht auch die bearishe Relative Strength Index (RSI) Divergenz für einen abflachenden Trend. Darüber hinaus sei ein bearishes MACD (Moving Average Convergence Divergence) am Bitcoin Chart aufgetaucht, das gemeinsam mit einer "Hanging Man" Bewegung auf fallende Kurse hindeutet.

Seiner Einschätzung nach ist das Momentum, das den BTC-Token zuletzt stark pushen konnte, am Abflachen, sodass Anleger entsprechend vorsichtig agieren sollten. Einen zeitlichen Rahmen für die bearishen Tendenzen nennt er allerdings nicht.

Bitcoin essentially repeats its internal structures during the consolidation phase $BTC pic.twitter.com/k48BcZvN9w - Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) May 20, 2025

Eine Antwort darauf bietet jedoch der Krypto-Analyst "Trader Tardigrade", der seine Analyse ebenfalls am heutigen Vormittag über X teilte: Seiner Einschätzung nach könnte eine kurzfristige Korrektur kommen, die jedoch bereits Anfang Juni vergessen ist und dann ein neues Allzeithoch nach sich zieht. Gleichzeitig könnte das seiner Einschätzung nach nur der Anfang einer signifikanten Bullenrallye sein, die noch im Sommer den Preis pro BTC-Token auf ein neues Allzeithoch von über 150.000 US-Dollar pushen wird.

Zuletzt hatten einige bekannte Stimmen der Krypto-Community - unter anderem der BitMEX Mitbegründer und ehemaliger CEO Arthur Hayes - erklärt, dass der BTC-Token noch bis zum Ende des laufenden Jahres auf 250.000 US-Dollar steigen wird. Sollte dies der Fall sein, dürften nicht nur die Bitcoin-Anleger davon profitieren. Auch kleinere Projekte, wie der weltweit erste BTC-Meme-Coin BTC Bull ($BTCBULL) könnten dann zu den großen Gewinnern am Markt zählen. Denn bereits jetzt ist klar: Sollte es zu einem starken Anstieg im BTC-Kurs kommen, dann erhalten BTCBULL-Investoren sogar Bitcoin-Airdrops.

Der offizielle Bitcoin Meme-Coin verschenkt BTC-Airdrops

Das BTC Bull Projekt setzt voll und ganz auf den Hype, der rund um die größte Kryptowährung am Markt entsteht: Sollte das Bitcoin Allzeithoch die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar erreichen, werden jedes Mal große Bestände des nativen BTCBULL-Tokens verbrannt, um so für eine künstliche Verknappung am Markt zu sorgen, was wiederum den Preis des BTC Bull Coins nach oben treiben könnte.

Außerdem gibt es BTC Airdrops für alle BTCBULL-Anleger, sobald ein Allzeithoch zum ersten Mal die Marken von 150.000 und 200.000 US-Dollar überschreitet. Sollte zudem der Bitcoin Kurs zum ersten Mal über 250.000 US-Dollar steigen, erhält die BTCBULL-Community ein Airdrops in Form von 10 Prozent aller 21 Milliarden BTCBULL-Token. Dadurch soll dieser wichtige Meilenstein der Krypto-Geschichte gefeiert werden.

Im Augenblick befindet sich der BTCBULL-Token noch im Vorverkauf und wird zu einem fixen Preis von 0,00252 US-Dollar angeboten, doch direkt nach dem Launch in einigen Wochen wird der Bitcoin-Meme-Token direkt auf den ersten DEX gelistet werden.

Für frühzeitige Investoren dürfte zudem das erste Staking-Programm interessant sein: Hier wird eine attraktive jährliche prozentuale Rendite (APY) geboten, die sich dynamisch anpasst und derzeit bei 68 Prozent liegt. So können Anleger erste Gewinne mit ihren Presale-Token erzielen, bevor der offizielle Coin Launch überhaupt stattgefunden hat.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.