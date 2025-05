München (ots) -Sabine Kubath (55) aus Brechen sicherte sich beim SKL Millionen-Event im bayerischen Rottach-Egern den Hauptgewinn von 1 Million Euro. Die medizinische Fachangestellte hat in der Nacht nach der Scheckübergabe vor freudiger Aufregung kaum geschlafen. Sie teilte ihr Glück stattdessen über zweieinhalb Stunden lang am Telefon mit einer Freundin. Nun kann sie sich so manchen langgehegten Traum erfüllen - vom neuen Kleinwagen über die gesicherte Altersvorsorge bis hin zu mehr Zeit für karitative Zwecke, für die sie sich künftig stärker engagieren möchte.Gemeinsam freuen und feiern: Als erste Amtshandlung nach ihrer Rückkehr vom SKL Millionen-Event rief Neu-Millionärin Sabine Kubath ihre Geschwister an und lud sie zum virtuellen Abendessen ein - mit geliefertem Essen aus der realen Welt. Die Kosten für das spontane Sieges-Dinner übernahm die 55-Jährige nach ihrem Finalsieg gerne.Zuvor war die Brecherin mit ihren 19 Mitstreiterinnen und Mitstreitern nach Rottach-Egern zum SKL Millionen-Event gereist. Am Event-Tag selbst fanden an verschiedenen Stationen rund um den Tegernsee verteilt drei Spiele statt, die alle eines vereinten: Das Glück allein entschied über das Weiterkommen der Kandidatinnen und Kandidaten in die jeweils nächste Runde. Sabine Kubath hatte Fortuna stets auf ihrer Seite und schaffte es bis ins große Finale, in dem eine kleine Loskugel die entscheidende Rolle spielte - und ihr letztlich den sagenhaften Betrag von 1 Million Euro bescherte. SKL-Glückspate Jörg Pilawa fieberte in gewohnter Weise mit: "Ich bin selbst immer ganz kribbelig, wenn es am Ende eines unglaublich intensiven Eventtages im Finale um 1 Million Euro geht", erzählt der SKL-Markenbotschafter. "Da stehen sich dann zwei Menschen gegenüber und einer von beiden geht am Ende mit dem Millionenscheck nach Hause. Das ist einmalig! Die strahlenden Augen der Kandidatinnen und Kandidaten zu erleben, macht mich jedes Mal aufs Neue glücklich." Event-Moderator Eric Schroth, der ebenfalls schon viele SKL Millionen-Events miterlebt hat, ergänzt: "Jede Veranstaltung ist wieder eine großartige Reise, auf die wir uns gemeinsam begeben. Alle, die dabei waren, werden dieses Erlebnis nicht so schnell vergessen. Ich ganz sicher auch nicht!"Und was hat Sabine Kubath nun mit ihrem Hauptgewinn vor? "Ich werde das Geld keinesfalls sinnlos ausgeben, weil ich weiß, wie hart man dafür arbeiten muss", sagt sie dankbar. Den Millionengewinn kann die Brechenerin gut gebrauchen, denn schon lange möchte sie ihre Angehörigen, die im fernen Kalifornien leben, wiedersehen. Auch einen neuen Wagen wird sie sich zulegen, der bisherige schafft es wohl nicht mehr durch den TÜV. Dabei bleibt die SKL Neu-Millionärin aber weiterhin ganz bescheiden: "Ein kleines Autochen reicht", schmunzelt sie. Darüber hinaus plant die Hessin für einen karitativen Zweck zu spenden. Ihr SKL-Los, das Sabine Kubath die Event-Teilnahme sicherte, behält und spielt sie weiterhin. Die Finalistin bezieht es von der Lotterie-Einnahme Glöckle.SKL Neu-Millonärin Sabine Kubath: "Glück ist für mich eine Entscheidung."Die neue SKL-Millionärin schwärmt aber nicht nur von ihrem Gewinn. Die Zeit am malerischen Tegernsee bezeichnet sie als "unvergesslich" und erklärt: "Der Zusammenhalt der Kandidatinnen- und Kandidaten-Gruppe war von Anfang an da, wir waren schon fast wie eine Familie. Jeder hat jedem alles gegönnt." Jetzt muss sie die die ganze Aufregung erst einmal verarbeiten: "Ich habe in der Nacht nach dem Gewinn kaum geschlafen", erzählt sie. Stattdessen telefonierte sie zweieinhalb Stunden mit einer Freundin. Neben dem jetzt möglichen Familienbesuch in den USA und dem Erwerb eines neuen Autos, wird sie einen Teil des Geldes anlegen. Bereits weit vor dem SKL Millionen-Event hat sie an einem Börsen-Planspiel teilgenommen, um sich über Altersvorsorge-Strategien zu informieren. Dieses Wissen nutzt sie jetzt, um einen Teil ihres Hauptgewinns zu verwenden.Wichtiger als das Materielle sind der lebensbejahenden Hessin - "ich umgebe mich immer mit dem Positiven" - jedoch andere Dinge: "Glück ist für mich eine Entscheidung. Ich habe beschlossen, dankbar zu sein, selbst für kleinste Dinge. Die Million ist natürlich eine Riesensache. Mit dieser Summe gewinne ich Sicherheit, ein Stück Gelassenheit und Unabhängigkeit - und vielleicht auch etwas mehr Freizeit." In der Praxis weiterarbeiten möchte die 55-Jährige in jedem Fall, sie liebt ihren Job. Gleichzeitig spielt sie mit dem Gedanken, sich weiterzubilden und sich stärker im ehrenamtlichen Bereich zu engagieren. "Ich möchte noch mehr für die Leute da sein, zuhören und so Menschen die Möglichkeit geben, einfach zu erzählen. Das kann manchmal schon helfen."Sie wollen mehr erfahren über den unglaublichen Weg zum Glück von Sabine Kubath sowie allen weiteren Glückspilzen vom SKL Millionen-Event in Rottach-Egern am Tegernsee? Alle Highlights finden Sie auf den SKL Social Media-Kanälen (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fskl_klassenlotterie%2F%3Fhl%3Dde&data=05%7C02%7Cp.franz%40house-of-communication.com%7C5c8bfabec4c840f38b5408dd66249aaa%7C816ef078e1e24e49b26568b9d2a9ae92%7C0%7C0%7C638779029587966725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=KIiDnbcA1GNcnxkmPXLRKLz1ushDAGRwKeRHzeWNNMo%3D&reserved=0) sowie unter skl.de.Über das SKL Millionen-EventWer beim SKL-Millionenspiel mitspielt, hat zweimal im Jahr die Möglichkeit, aus allen SKL-Losbesitzenden per Zufallsgenerator ermittelt und zum SKL Millionen-Event eingeladen zu werden - mit der Chance von 1: 20 auf 1 Million Euro. In drei aufregenden Spielrunden entscheidet allein der Zufall, wer weiterkommt und welche beiden Glückspilze am Ende im großen Finale um den erhofften Hauptgewinn von 1 Million Euro stehen. Wer es nicht bis in die finale Runde schafft, geht dennoch nicht leer aus: Alle SKL-Kandidatinnen und -Kandidaten können sich über mindestens 1.500 Euro freuen und mit etwas Glück über weitere Gewinne zwischen 3.000 und 20.000 Euro - stets unter den wachsamen Augen der offiziellen Ziehungsleitung sowie einer staatlichen Aufsicht.Über das SKL-Millionenspiel und die GKL:Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Dr. Bettina Rothärmel (Vorsitzende) und Jörg Scheidhammer. SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die Chance auf Geldgewinne von bis zu 20 Millionen Euro staatlich garantiert. Pro Jahr werden zwei SKL-Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt sind. Die Anzahl und Höhe der Gewinne steigen von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres.Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800 77 55 700, auf skl.de oder bei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL-Lotterie ist auch bei Instagram (https://www.instagram.com/skl_klassenlotterie/?hl=de).Pressekontakt:Serviceplan Public Relations & ContentKaroline MetzTel.: +49 89 2050 3537E-Mail: skl@house-of-communication.comInternet: www.skl.de/info/presseOriginal-Content von: SKL - Millionenspiel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18226/6038302