DJ AUKTION/Bund stockt grüne Anleihen mit Laufzeiten 2030 und 2053 auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag im Auktionsverfahren grüne Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2030 und 2053 platziert. Das Gesamtvolumen belief sich dabei auf 1,917 Milliarden Euro. Für die auf 2030 datierte Anleihe wurden insgesamt Titel im Umfang von 4 Millionen Euro für Marktpflegezwecke einbehalten, womit das geplante Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro erreicht wurde. Bei den bis 2053 laufenden Papieren wurden Papiere im Umfang von 79 Millionen Euro für marktregulierende Zwecke einbehalten, womit sich das avisierte Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro ergab. Beide Transaktionen waren technisch überzeichnet.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der Papiere mit Laufzeit 2030 am 2. Juli 2024 und der Titel mit Laufzeit 2053 am 25. Februar diesen Jahres:

=== Emission 0,00-prozentige grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2030 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,745 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 996 Mio EUR Zeichnungsquote 3,8 (3,0) Durchschnittsrend. 2,13% (2,47%) Wertstellung 22. Mai 2025 Emission 1,80-prozentige grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2053 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,703 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 921 Mio EUR Zeichnungsquote 1,8 (2,4) Durchschnittsrend. 3,01% (2,73%) Wertstellung 22. Mai 2025 ===

