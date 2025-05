DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im März

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im März zugenommen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 51 (Vormonat: 41) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 44 (35) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 265 (253) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 221 (218) Milliarden.

Danske sieht nächste Fed-Zinssenkung erst später

Die Analysten der Danske Bank Research verschieben den Zeitpunkt, zu dem sie die nächste Zinssenkung der US-Notenbank Fed erwarten auf September und damit um drei Monate nach hinten. Als Grund dafür führen sie das aus ihrer Sicht gesunkene Risiko an, dass es wegen der Zölle kurzfristig zu einer Rezession kommen könnte. Die Danske-Analysten bestätigten jedoch die Erwartung, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus bei 3,00 bis 3,25 Prozent beenden wird. "Da wir vierteljährliche Zinssenkungen erwarten, wird der endgültige Leitzins nun erst im September 2026 erreicht werden", schreiben sie.

Chinas neueste Immobiliendaten uneinheitlich

Chinas jüngste landesweite Immobilienmarktdaten sind nach Einschätzung von Daiwa-Analysten uneinheitlich ausgefallen. Der Stabilisierungstrend am Immobilienmarkt sei zwar weiterhin intakt, die Erholungsdynamik verliere jedoch aufgrund der schrumpfenden Projektpipeline, einer wachsenden Verkaufsbasis und fehlender Hoffnungen auf Konjunkturimpulse an Schwung, so die Analysten. Der Wert der Verkäufe von Wohnimmobilien ist im April im Jahresvergleich um 6,6 Prozent auf 550 Milliarden Yuan gefallen, wie Daiwa berichtet.

May 20, 2025

