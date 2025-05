Copper Giant skizziert Expansionspotenzial mit einem konzeptionellen Explorationsziel von 977 bis 1,247 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalentgehalt von 0,49 bis 0,55 % (0,31 bis 0,36 % Cu und 0,035 bis 0,039 % Mo) in der Lagerstätte Mocoa

Vancouver, British Columbia - 20. Mai 2025 / IRW-Press / Copper Giant Resources Corp. ("Copper Giant" oder das "Unternehmen") (TSX-V: CGNT, OTCQB: LBCMF, FRA: 29H0) freut sich, ein vorläufiges konzeptionelles Explorationsziel (das "Explorationsziel") auf seinem Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa in Putumayo, Kolumbien, (das "Projekt Mocoa") bekannt zu geben. Das Explorationsziel, das in Zusammenarbeit mit APEX Geoscience Ltd. ("APEX") entwickelt wurde, beschreibt das Potenzial, die mineralisierte Hülle über die Grenzen der aktuellen (2021) Mineralressourcenschätzung1 hinaus beträchtlich zu erweitern. Eine integrierte Neuinterpretation der Bohr-, geophysikalischen und geochemischen Daten zeigt, dass Mocoa alle Merkmale eines erstklassigen Porphyr-Systems aufweist, was das Wachstumspotenzial des Bezirks unterstreicht und die nächste Phase der Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen vorantreibt.

In Zusammenarbeit mit APEX hat Copper Giant ein konzeptionelles Explorationsziel für das Material beschrieben, das außerhalb der aktuellen (2021) Mineralressourcenschätzung1 liegt. Die Höhepunkte beinhalten:

- Größe des Ziels: 977 - 1,247 Mio. t

- Gehalt des Ziels: 0,49 - 0,55 CuÄq (0,31 - 0,36 % Cu und 0,035 - 0,039 % Mo)

- Das Explorationsziel basiert auf allen bisherigen Bohrungen im Projekt und beinhaltet nicht das Gebiet, das die aktuelle Mineralressourcenschätzung (2021) umgibt, und stellt dessen Explorationspotenzial dar.

Die Menge und das Gehalt des mineralisierten Materials des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur, da noch keine ausreichenden Explorationen und Bohrungen durchgeführt wurden, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource beschrieben wird. Das definierte Explorationsziel sollte nicht fälschlicherweise als Schätzung einer Mineralressource oder Mineralreserve dargestellt oder missverstanden werden. Das Explorationszielmodell wurde nicht auf angemessene Aussichten hinsichtlich einer etwaigen wirtschaftlichen Förderung (RPEEE) bewertet.

President und CEO Ian Harris sagte: "Jede Bohrrunde bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass wir bei Mocoa nur die Spitze des Eisbergs vorgefunden haben. Dieses neue Explorationsziel, das in Zusammenarbeit mit APEX Geoscience erstellt wurde, weist das Potenzial auf, die bestehende Ressource zu verdoppeln - fast zu verdreifachen - und wir richten unser Hauptaugenmerk nach wie vor nur auf das Gebiet im Umfeld der aktuellen Bohrungen. Es erfüllt alle Voraussetzungen für ein umfassendes Porphyrsystem: Größe, Beständigkeit und mehrphasige Anreicherung. Am wichtigsten ist jedoch, dass es uns einen klaren, datengetriebenen Fahrplan für eine intensive Ressourcenerweiterung liefert.

Gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") hat Copper Giant das Explorationsziel für das Projekt Mocoa festgelegt. Das Ziel reicht von etwa 977 bis 1,247 Millionen t an mineralisiertem Material mit einem Gehalt von 0,31 bis 0,36 % Cu und 0,035 bis 0,039 % Mo. Diese Zahlen sind konzeptioneller Natur und basieren auf eingeschränkten Bohrungen und geologischen Modellierungen. Es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und es ist nach wie vor ungewiss, ob weitere Arbeiten zur Beschreibung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde noch nicht hinsichtlich einer RPEEE bewertet.

Ein neuer technischer Bericht gemäß NI 43-101 wird zurzeit von Michael Dufresne (MSc, P.Geol, P.Geo), President und CEO von APEX, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht wird Details über das Explorationsziel enthalten.

Cutoff-Gehalt (% CuÄq*) Millionen Tonnen Cu (%) Mo (%) CuÄq (%) 0,2 1,247 0,31 0,035 0,49 0,25 1,114 0,33 0,037 0,52 0,3 977 0,36 0,039 0,55

Tabelle 1 - Explorationsziel für Projekt Mocoa.

Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels sind rein konzeptioneller Natur, und es wurden noch keine ausreichenden Explorations- und Bohrarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource abzugrenzen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt werden kann. Das Explorationszielmodell wurde nicht gemäß RPEEE bewertet. Das Kupferäquivalent (CuÄq) für das Explorationsziel wird wie folgt berechnet: CuÄq (%) = Cu (%) + 5,0 × Mo (%), unter Verwendung der Metallpreise von Cu - 4,20 US$/lb und Mo - 25,00 US$/lb und einer Metallausbeute von 90 % Cu und 75 % Mo.

Für das Explorationsziel wurde ein modernes geologisches 3D-Modell verwendet, das von den Geologen des Unternehmens für das Projekt Mocoa bereitgestellt wurde und anhand von 46 Bohrlöchern auf insgesamt 29.748 m erstellt wurde. Die Bohrlochdatenbank enthält einen umfassenden Satz von 17.040 Probenintervallen mit vollständigen geochemischen Multi-Element-Ergebnissen.

Das Explorationsziel wurde anhand der Kupfer- und Molybdän-Analyseergebnisse aus früheren und der jüngsten Bohrungen von Copper Giant entwickelt. Die Mineralisierungsabschnitte wurden visuell bewertet, um ein Verlaufsmodell zu erstellen, das in die Erstellung von Gehaltsmodellen eingeflossen ist. Diese Gehaltsmodelle wurden zur Schätzung der Verteilung der mineralisierten Tonnen und des Gehalts verwendet, um die Erstellung von Gehalt-Tonnage-Kurven zu unterstützen. Das Explorationsziel wird als Leitfaden für zukünftige Bohrungen in diesen Gebieten mit bekannter Mineralisierung verwendet werden.

Auf dem Explorationsziel befinden sich insgesamt 31 Bohrlöcher (Ingeominas-United Nations) mit insgesamt 18.307 m sowie 15 moderne Bohrlöcher (B2gold und Copper Giant) mit insgesamt 11.441 m in der Bohrlochdatenbank. Die Bohrlochdatenbank enthält insgesamt 17.040 Einträge von Probenintervallen. Insgesamt 5.626 Probenintervalle befinden sich innerhalb der Mineralisierungsbereiche, die für das Explorationsziel verwendet wurden.

Neue geologische Interpretation verdeutlicht regionales Potenzial von Mocoa

In den vergangenen sechs Monaten hat das technische Team von Copper Giant eine umfassende Neuinterpretation der soliden geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätze des Projekts Mocoa durchgeführt. Dabei wurden auch die Ergebnisse der jüngsten Bohrlöcher berücksichtigt: MD-043 (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2022), MD-044 (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2025), MD-045 (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2025) und MD-046 (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2025), die zusammen ein Gebiet von etwa 1 mal 1 km abdecken. Die aktualisierte Interpretation bestätigt, dass das Projekt Mocoa die charakteristischen Merkmale der größten Porphyr-Kupfer-Systeme der Welt aufweist, was sein Potenzial als regionale Entdeckung unterstreicht. Die wesentlichen Beobachtungen beinhalten:

Tektonisches Umfeld - Mocoa befindet sich in der Andenkordillere, einem hervorragenden Gebiet für umfassende, erstklassige Porphyrlagerstätten. Mocoa ist Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura des magmatischen Bogens der Anden, Teil desselben Kompressionsgürtels, der auch Mirador*, Warintza*, San Carlos* und Panantza* beherbergt, die allesamt in Ecuador liegen.

Verlängerter metallogenetischer Zeitraum* - Die U-Pb-Zirkon- und Re-Os-Molybdänit-Geochronologie zeigt ein verlängertes magmatisch-hydrothermales Fenster von etwa 10 Millionen Jahren (182 bis 172 Ma), das eine kontinuierliche Metallzirkulation und Überlagerung ermöglicht.

Mehrphasige Intrusionen - Das Vorkommen von früh-, inter- und spätmineralischen Porphyren sowie von mineralisierten Brekzien spiegelt ein dynamisches, langanhaltendes System hin, das durch wiederholte Episoden von Metallanreicherung und Flüssigkeitsfluss geprägt ist.

Ertragreiche Magmachemie - Die Geochemie des gesamten Gesteins bestätigt eine kalkalkalische, wasserhaltige und oxidierte Magmaquelle mit erhöhten Sr/Y-Verhältnissen, die charakteristisch für ertragreiche Porphyrsysteme sind.

Umfassendes Alterationsprofil - Oberflächenkartierungen und Magnetikdaten (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2022) definieren eine 6 mal 5 km große entmagnetisierte Zone (ca. 30 km²) mit klassischer konzentrischer kalihaltiger, phyllitischer und propylitischer Zonierung, die auf der Alterationsmodellierung basiert.

Hohe Stockwork-Dichte und Metallzonierung - Die Bohrkernaufzeichnungen zeigen eine Stockwork-Dichte von = 3 % von Quarzerzgängen, die mit den hochgradigen Zonen in Zusammenhang stehen. Modellierte geochemische Muster weisen auf eine oberflächennahe Molybdän-Anreicherung hin, die in einer "lungenförmigen" Verteilung die hochgradige Kupferzone umgibt.

Volumen, vertikale Ausdehnung und Offenheit - Basierend auf den jüngsten Bohrungen wurde das Porphyrsystem Mocoa über eine Streichenlänge von etwa 2,5 km definiert, mit einer Breite von 1,0 km und einer vertikalen Beständigkeit von über 1,0 km. Darüber hinaus haben die integrierte Interpretation der geophysikalischen Untersuchungen (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2022) und die anschließenden Feldarbeiten (siehe Pressemitteilungen vom 15. November 2022, 7. Februar 2023 und 27. Januar 2025) mindestens neun weitere Porphyrziele im breiteren Projektgebiet beschrieben, was das regionale Potenzial über die Hauptlagerstätte Mocoa hinaus unterstreicht.

*Der "Verlängerte metallogenetische Zeitraum" bezeichnet die Dauer der magmatisch-hydrothermalen Aktivität im Zusammenhang mit der Kupfermineralisierung auf Basis radiometrischer Datierungsmethoden wie U-Pb, Re-Os und K-Ar für das Projekt Mocoa. Mirador, Warintza, San Carlos und Panantza und sind unabhängig von Copper Giant und bieten keine Garantie für die zukünftige Leistung der Projekte von Copper Giant. Es können keine Rückschlüsse auf Mineralressourcen oder -reserven aus benachbarten Lagerstätten gezogen werden.

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Edwin Naranjo Sierra, Exploration Manager von Copper Giant, ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc-Abschluss in Earth Sciences; er ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM).

Das Explorationsziel des Mocoa-Projekts wurde von Herrn Michael Dufresne (MSc, P.Geol, P.Geo), President und CEO von APEX, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, erstellt und er hat die vorliegenden Angaben geprüft und genehmigt.

Aktuelle Mineralressourcenschätzung für das Projekt Mocoa

Standort Kategorie Mio. Tonnen CuEq2 (%) Cu (%) Mo (%) CuEq (Blbs) Cu (Blbs) Mo (Mlbs) Oxid und Übergang Vermutet 139 0,41 0,32 0,026 1,25 0,99 78,3 Sulfid Vermutet 497 0,46 0,33 0,04 5,06 3,61 432,7 Gesamt Vermutet 636 0,45 0,33 0,036 6,31 4,6 510,5

Anmerkungen:

Die Mineralressourcen wurden gemäß den CIM-Definitionen für Mineralressourcen und -reserven geschätzt. Die Ressourcen innerhalb der Grube sind in einer optimierten Hüllstruktur enthalten, die unter Verwendung von 3,00 US$/lb Cu und 10,00 US$/lb Mo generiert wurde; CuÄq % = Cu % + 3,33 × Mo %. Basis-Cutoff-Gehalt: 0,25 % CuÄq. Angewandte Metallausbeuten: 90 % Cu, 75 % Mo (vorläufige interne metallurgische Tests). Optimierte Grubenparameter: Cu 3,00 US-Dollar/lb, Mo 10,00 US-Dollar/lb, Neigung 45°, Abbaukosten 2,50 US-Dollar/t, G&A 2,00 US-Dollar/t, Verarbeitungskosten 10,00 US-Dollar/t. Gültigkeitsdatum: 1. November 2021. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Warnhinweis: Ein regionales Waldschutzgebiet überlagerte früher den westlichen Teil der Lagerstätte und begrenzte die Grube auf 325 Mio. t mit 0,46 % CuÄq. Nachfolgende Aktualisierungen der Grenzen bestätigten, dass es keine Überschneidungen zwischen der Reserve und der bekannten Ressource Mocoa gibt (siehe Pressemitteilung von Copper Giant vom 12. November 2024).

1Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Technical Report on the Mocoa Copper-Molybdenum Project, Colombia" vom 17. Januar 2022, der von Michael Rowland Brepsant, FAusIMM, Robert Sim, P.Geo, und Bruce Davis, FAusIMM, erstellt wurde und am 1. November 2021 in Kraft getreten ist.

Über das Porphyr-System Mocoa

Das Projekt Mocoa befindet sich im Departement Putumayo, etwa 10 Kilometer von der Stadt Mocoa im Süden Kolumbiens entfernt. Copper Giant besitzt ein bezirksweites Landpaket von über 790 Quadratkilometern durch erteilte Titel und Anträge, das einen beträchtlichen Teil des jurassischen Porphyrgürtels abdeckt - eine wenig erkundete und äußerst vielversprechende metallogene Zone in den nördlichen Anden.

Mocoa wurde 1973 im Rahmen einer regionalen geochemischen Untersuchung durch die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung entdeckt und war Gegenstand mehrerer Explorationskampagnen. Zwischen 1978 und 1983 umfassten die Folgearbeiten geologische Kartierungen, IP- und magnetische Geophysik, Oberflächenproben, Bohrungen und metallurgische Tests. Zusätzliche Bohrungen durch B2Gold in den Jahren 2008 und 2012 trugen dazu bei, das aktuelle geologische Verständnis zu verbessern.

Die Lagerstätte befindet sich in mitteljurassischen Dazit- und Quarz-Diorit-Porphyren, die in andesitisches bis dazitisches Vulkangestein in der Zentralkordillere Kolumbiens eindringen. Dieser 30 Kilometer breite tektonische Gürtel erstreckt sich bis nach Ecuador und beherbergt weitere bedeutende Porphyrsysteme wie Mirador, Warintza, San Carlos und Panantza. Mocoa weist eine klassische porphyrische Alterationszonierung auf: einen kalihaltigen Kern, einen serizischen Halo und eine äußere propylitische Zone mit einer Mineralisierung, die aus verstreutem Chalkopyrit und Molybdänit sowie lokalem Bornit und Chalkozit besteht und mit Stockworks und hydrothermalen Brekzien verbunden ist.

Das System weist eine vertikale Kontinuität von über 1.000 Metern, sich überschneidende hydrothermale Phasen und einen breiten Alterationsfußabdruck auf. Mehrere intrusive Phasen, Brekziationsereignisse und Erzganggenerationen deuten auf eine dynamische magmatisch-hydrothermale Entwicklung hin, die wahrscheinlich von mehr als einem Porphyrzentrum angetrieben wird.

Mocoa bleibt in alle Richtungen offen, wobei mehrere Satellitenziele über das gesamte Landpaket hinweg identifiziert wurden. Diese Merkmale unterstützen die Interpretation eines Porphyrsystems auf Distriktniveau und positionieren Mocoa als eines der bedeutendsten unerschlossenen Kupfer-Molybdän-Assets in den Anden.

Über Copper Giant

Copper Giant Resources Corp. ist ein Teilunternehmen der Fiore Group, einer privaten und gut etablierten kanadischen Organisation, die für den Aufbau erfolgreicher, einflussreicher Unternehmen im gesamten Rohstoffsektor bekannt ist. Copper Giant wurde mit dem einzigen Ziel gegründet, hochwertige Kupferprojekte über die Ressourcendefinition hinaus zu erschließen - verantwortungsbewusst, effizient und mit langfristig positiven Auswirkungen.

Das Unternehmen wird von einem außergewöhnlich erfahrenen Team geleitet, das einige der wenigen großen Kupferminen, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschlossen wurden, erfolgreich von der Entdeckung bis zur Errichtung geführt hat.

Der derzeitige Schwerpunkt von Copper Giant liegt auf der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa im Süden Kolumbiens, das als eines der größten unerschlossenen Ressourcengebiete dieser Art in Nord- und Südamerika gilt. Jüngste Explorationserfolge haben ein entsprechendes Potenzial weit über die ursprüngliche Ausdehnung der Vorkommen hinaus aufgezeigt. Dadurch ist Mocoa zu einem aussichtreichen Kandidaten mit Distriktpotenzial avanciert - und gilt als Katalysator für die Namensgebung und Entwicklung des Unternehmens.

Copper Giant wird von den Werten Respekt und Verantwortung getragen und ist der "Good Neighbor"-Philosophie verpflichtet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erwirtschaften und eine bedeutende Rolle in der globalen Energiewende zu spielen.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

mailto:harris@coppergiant.co

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

mailto:tk@coppergiant.co

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich Aussagen über das potenzielle Explorationsziel und dessen Fähigkeit, die Mineralisierungshülle des Mocoa-Projekts zu erweitern, den Zeitpunkt und das Potenzial für die Veröffentlichung eines aktualisierten technischen Berichts und dessen Ergebnisse, das Ergebnis des Explorationsziels des Unternehmens sowie andere Aktivitäten und Erfolge des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zeitplan und den Erfolg der Weiterentwicklung des Projekts Mocoa, die Erweiterung der Ressourcenbasis von Mocoa, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl Copper Giant davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die Ungewissheit, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource abgegrenzt wird, die Marktpreise und die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, Erfolge bei der Exploration und Erschließung, die Ungewissheit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, Risiken der Nichtverwirklichung der Produktion, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Prozesse, Genehmigungen und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit dem operativen Betrieb in ausländischen und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und sich ändernder Richtlinien in Bezug auf den Bergbau und lokale Eigentumsvorschriften in Kolumbien, sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder geschäftliche Bedingungen und behördliche Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79674Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79674&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA21750C1014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19371069-copper-giant-skizziert-expansionspotenzial-konzeptionellen-explorationsziel-977-1-247-millionen-tonnen