Der Bitcoin-Kurs nähert sich immer weiter dem Rekordhoch bei 109.000 US$ an. Kann dieses jetzt erreicht werden? Und besteht womöglich noch weitaus mehr Potenzial bei der Mutter aller Kryptowährungen? Kommt der Anstieg? Der Bitcoin hat am 20. Januar im Zuge der Amtseinführung von Donald Trump ein neues Rekordhoch bei 109.000 US$ markiert und seitdem nie wieder diese Niveaus erreicht. Zwischenzeitlich kam es sogar zu einer deutlichen Korrektur, die ...

