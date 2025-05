© Foto: adobe.stock.com

Im Schatten von Gold und Silber schwingt sich Uran zu einem Comeback auf. In den letzten Wochen legte der Uranpreis kräftig zu. Die Aktienkurse der Uranunternehmen zogen daraufhin deutlich an. Ist die Rallye entfesselt?Uranpreis forciert das Comeback Im Kommentar "Uran vor Comeback? Lohnt sich bereits jetzt der Einstieg in Uranaktien?" wurde ausführlich die aktuelle fundamentale Situation bei Uran thematisiert. Diese ist maßgeblich von einer starren Angebotsseite geprägt, die nach den Jahren des "Minensterbens" nicht in der Lage ist, eine anziehende Nachfrage aufzufangen. Das vorliegende Defizit wird und wurde bislang durch Sekundärquellen ausgeglichen. In den letzten Wochen legte der …