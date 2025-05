Die CME Group, eine der weltweit führenden Derivatebörsen, hat am Montag, dem 19. Mai, den Handel mit XRP-Futures aufgenommen. Bereits am ersten Handelstag war das Interesse beachtlich. Dies könnte ein wichtiger Meilenstein für die weitere Akzeptanz und die Kursentwicklung von XRP sein.Die ersten Handelsdaten der CME sind vielversprechend. Insgesamt wurde ein Volumen von rund 1,5 Millionen Dollar in XRP-Futures umgesetzt. Konkret wurden 4 Standardkontrakte gehandelt, die jeweils 50.000 XRP repräsentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...