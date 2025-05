Wien (www.fondscheck.de) - Plansecur hat im Geschäftsbereich Fonds-Vermögensverwaltung (Fonds-VV) die Schwelle von 150 Millionen Euro Bestand überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Das teile der Finanzvertrieb mit. Auch in der Fondsvermittlung auf Basis der Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung laufe es: Im vergangenen Herbst habe Plansecur bekanntlich erstmals mehr als 1,5 Milliarden Euro an Bestand betreut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...