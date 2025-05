Frankfurt (www.fondscheck.de) - In dieser Woche ist das Angebot an ETFs im Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt um neun ETFs erweitert worden, so die Deutsche Börse AG.Der abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ISIN IE000J7QYHD8, USD; ISIN IE000J7QYHD8, EUR) werde aktiv verwaltet und investiere weltweit in Unternehmen, die strategische Rohstoffe abbauen und mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes damit erwirtschaften würden. Zu diesen Rohstoffen würden beispielsweise Kupfer, Nickel und Lithium zählen. Der ETF stehe Anleger*innen in der Handelswährung Euro und US-Dollar zur Verfügung. ...

