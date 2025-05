Saalfelden Leogang (ots) -Coolcation wird für den Sommerurlaub ein immer größeres Thema. Schließlich fielen 2024 einige Hitzerekorde in Europa - inklusive des heißesten jemals gemessenen Tages. Eine Region, in der sich Abkühlung in allen Facetten finden lässt, ist Saalfelden Leogang im Salzburgerland. Ob Gletscherwanderungen, das Stille Wasser Areal oder einfach ein Sprung in den Ritzensee - hier steigt niemandem die Hitze zu Kopf."Natur & Klima im Wandel": Wanderung zum tiefstgelegenen Gletscher MitteleuropasEine Zeitreise auf den Spuren von Eis, Wasser und Wandel: Das erwartet Teilnehmer auf der geführten Wanderung "Natur & Klima im Wandel". Sie ist das erste touristische Wissensvermittlungsangebot zur Klimakrise in Österreich. Ein Guide zeigt die Veränderungen der Natur und die daraus resultierenden Probleme auf. Die Wanderung führt unter anderem zum tiefstgelegenen Gletscher der Ostalpen, dem Birnbachgletscher in Leogang. Spannend: Früher belieferte der Lawinengletscher die Großbrauereien in München mit Eis zur Bierkühlung, das über eine Holzrutsche ins Tal befördert wurde. Gut zu wissen: Die Wanderung ist Teil des 365 Tage Aktiv & Kreativ Erlebnisprogramms und mit der Saalfelden Leogang Card sogar kostenlos.Kühle Geheimtipps: Wanderung zum Stoissengraben Wasserfall und Besuch des Schaubergwerks LeogangEine wirklich erfrischende Wanderung verspricht der Stoissengraben: Es geht rund 2,3 Kilometer durch eine breite Schlucht, die sich tief durch den Felsen zieht. Die Tour ist ideal für Familien und Wanderer, die das Naturerlebnis den Höhenmetern vorziehen. Der Weg ist überwiegend schattig und das kühle Gebirgswasser des Buchweißbaches, der durch die Schlucht fließt, sorgt für die nötige Abkühlung. Einfach Schuhe aus und barfuß durchs Wasser waten. Das letzte Stück zum Wasserfall ist allerdings nur für geübte und trittsichere Wanderer geeignet.Ein erfrischender Geheimtipp für die ganze Familie ist das Schaubergwerk Leogang, das im ältesten Bergbaugebiet des Landes Salzburg liegt. Hier erleben Besucher in einem Labyrinth handgeschrämmter Stollen ein kühles (geführtes) Abenteuer.Stille Wasser am Asitz: Kneippen mit TraumblickWie es der Name schon verrät, die Stillen Wasser am Asitz, dem Berg der Sinne, ist ein Ort zum Erholen. Vom glasklaren Speichersee, auf dem man hervorragend Steine hüpfen lassen kann, hat man einen phänomenalen Blick auf die Leoganger Steinberge. Am besten in eine der Ruheliegen legen und die Aussicht genießen. Im dazugehörigen Kneippbereich finden Wanderer wohltuende Abkühlung. Denn Kneippen hilft bei müden Gliedern und regt Kreislauf, Stoffwechsel und Durchblutung an. Auf den Asitz kommt man bequem mit der Asitz- und der Steinbergbahn. Hier warten neben den "Stillen Wasser" viele Attraktionen auf die Besucher: von den TONspur Inseln und dem Naturkino bis hin zur Klangrodelbahn und der neuen Rätseljagd am Spielewanderweg.Waldbaden am Asitz: Neuer Achtsamkeits-TagNicht nur am Wasser auch im Wald finden Wanderer angenehme Temperaturen an heißen Tagen. Beliebt ist nach wie vor das Waldbaden, das jetzt auch am Asitz angeboten wird. Waldbaden oder Shinrin Yoku ist eine aus Japan stammende naturbezogene Methode. Ziel ist es hierbei, sich in und mit der Natur zu entspannen, zu entschleunigen und sich vom täglichen Stress zu lösen.Ab diesem Juli wird Maria Leutgeb - Initiatorin des Projektes "Waldbaden am Asitz" - als ausgebildete Wanderführerin und Shinrin Yoku Expertin einen Achtsamkeits-Tag am Berg der Sinne anleiten (jeden Donnerstag im Juli, August und Oktober). Nach der Auffahrt von der Talstation Steinbergbahn werden talabwärts 14 Stationen abgewandert, die ganz dem Wohlsein und der Regeneration mit und in der Natur gewidmet sind.Schattige Bike-Trails im WaldAuch für Biker halten die Wälder rund um Saalfelden Leogang angenehme Temperaturen bereit: Bike-Begeisterte finden stets die ideale Tour. Die nachhaltig gebauten Singletrails verlaufen hauptsächlich durch den schattigen Wald. Auf dem Forsthof-Trail zum Beispiel tauchen die Fahrer in einen Wald ein, in dem spektakuläre Felsformationen warten und an Mittelerde aus "Der Herr der Ringe" erinnern. Auch der neue, handgebaute AlteSchmiede-Trail führt über naturbelassene Wald- und Almwiesenstücke. Absolut lohnenswert ist auch eine Radtour zum Zeller See, zum Ritzensee oder zum Pillersee. Die Strecken sind ausgesprochen schön - und die drei Gewässer sind allesamt Badeseen.Sprung in den RitzenseeDer klassische Weg sich an einem heißen Tag eine Erfrischung zu verschaffen, ist ein Sprung ins kühle Wasser. Neben dem Erlebnisschwimmbad Obsmarkt in Saalfelden, das unter anderem über ein Sprungbecken, eine Wasserrutsche und einen Strömungskanal verfügt, gibt es die Freizeitanlage Sonnrain in Leogang. Diese bietet zum Beispiel eine Riesenrutsche, einen Wildwasserkanal und eine Kneippanlage. Darüber hinaus verspricht die Naturbadeanlage Ritzensee feinstes Badevergnügen. Alle drei Freischwimmbäder haben von Mai bis September geöffnet und der Eintritt ist in der Saalfelden Leogang Card inbegriffen.Diese und weitere Geschichten können Sie im neuen Saalfelden Leogang Magazin lesen. Hier online blättern (https://9zkml.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCaug5bJBehCCL/gIDZmHry1syB) oder kostenlos bestellen: www.saalfelden-leogang.com/de/service-info/prospektbestellungWeitere Informationen: www.saalfelden-leogang.comPressekontakt:Saalfelden Leogang Touristik GmbHTelefon: +43 6582 70660E-Mail: info@saalfelden-leogang.atWebsite: https://www.saalfelden-leogang.com/deOriginal-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53241/6038476