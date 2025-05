Neu Isenburg (ots) -- Baby Evie ist geboren und wird königlich gefeiert- Nominiert für "Top 10 Spielzeug 2025": Evie als interaktive Babypuppe- Pre-Screening-Links zum Kinoerlebnis "Peppa und das neue Baby" verfügbarFamilie Wutz hat eine schöne Nachricht zu verkünden: Evie, das neueste Familienmitglied, ist geboren. Fans auf der ganzen Welt dürfen einen ersten Blick auf das kleine Wunder werfen, wenn Mama und Papa Wutz es voller Stolz vor dem Krankenhaus präsentieren - noch bevor es auf der Kinoleinwand große Premiere feiert und als interaktive Babypuppe in die Spielwarenläden kommt.Der Moment, auf den Fans seit der Schwangerschaftsankündigung im Februar gewartet haben, ist endlich da: Mama Wutz hat heute, am 20. Mai 2025, ein wundervolles Mädchen geboren. Baby Evie erblickte um 5:34 Uhr das Licht der Welt; Mutter und Kind sind wohlauf.In Anlehnung an die im Vereinigten Königreich üblichen royalen Geburtsanzeigen, wurde auch Baby Evie's Ankunft mit einer rosa Zeremonie inklusive traditionellem Ausrufer bekannt gegeben. Sehen Sie hier (https://www.hasbro-newsroom.de/epks/Peppa-Pig-Geburtsanzeige.mp4) dazu das Video.Peppa und Schorsch, die beiden großen Geschwister, sind überglücklich und aufgeregt ihre kleine Schwester kennenzulernen. Und ihre Eltern freuen sich auf viele fröhlich grunzende, sowie schlaflose Nächte mit dem jüngsten Spross der Familie.Zu diesem Anlass gibt es zwei weitere Neuigkeiten zum Feiern:Interaktive Babypuppe Evie: Zum Kuscheln, Spielen und mehrKleine Peppa Fans können mit dem ersten Evie-Spielzeug, der "Grunz & Kuschel Evie", selbst in die Rolle eines großen Geschwisterchens schlüpfen: Dieses interaktive Plüschbaby gibt beim Füttern niedliche Geräusche von sich, beim Hüpfen lacht und grunzt sie fröhlich und beim Schlafen erklingt ein Schlaflied. Passendes Baby-Zubehör wie Fläschchen, Schnuller, Lätzchen, Decke und Spielmatte dürfen natürlich nicht fehlen. Kaum auf der Welt ist sie schon für den begehrten "Top 10 Spielzeug 2025"- Preis nominiert."Grunz & Kuschel Evie" ist ab sofort bei Smyths Toys und ab Mitte Juli auch im gesamten Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.Familienkino-Highlight: Das große Peppa-Kinoerlebnis ab dem 30. Mai im KinoNächste Woche Freitag startet "Peppa und das neue Baby - Das Kinoerlebnis" in vielen Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zehn neue Folgen feiern die ersten Momente der fünfköpfigen Familie Wutz. Spielzeiten und Tickets gibt es unter peppapigcinemaexperience.com. Gerne versenden wir Pre-Screening-Links, damit Sie Ihre Berichterstattung in Ruhe vorbereiten können. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter hasbro@psmw.de.Weiteres Bildmaterial finden Sie in unserem Presseportal (https://hasbro.gamespress.com/de/Nachwutz-ist-da-Baby-Evie-erblickt-das-Licht-der-Welt) zum Download.Über PEPPA PIGPeppa Pig ist eine britische Vorschul-Zeichentrickserie, die seit 20 Jahren in über 180 Ländern ausgestrahlt wird. Die Serie handelt von Peppa Wutz, einem frechen kleinen Schweinchen, das mit seiner Familie - dem jüngeren Bruder Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz - sowie einer vielfältigen Gemeinschaft von Freunden zusammenlebt. 