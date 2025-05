Fahrdienstvermittler Uber und Alphabet-Tochter Waymo treiben die Mobilitätswende in US-Städten weiter voran. In dieser Woche haben die beiden Firmen ein gemeinsames Pilotprogramm für den Robotaxi-Dienst in Atlanta, Georgia gestartet. Ausgewählte Uber-Nutzer konnten sich vorab in Wartelisten eintragen, um die selbstfahrenden Autos vor der offiziellen Markteinführung zu nutzen.Bereits im Frühjahr ging im texanischen Austin der "Waymo on Uber"-Service an den Start. Noch in diesem Sommer soll auch Atlanta ...

