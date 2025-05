Dietikon (ots) -Ex Libris, die Nummer 1 für Bücher online, feiert die Magie des Lesens mit dem ersten digitalen Buchfestival "NEXT CHAPTER" zum Schweizer Vorlesetag am Mittwoch, 21. Mai 2025. Das Publikum kann während 12 Stunden kostenlos Lesungen von über 25 Autor*innen wie Röbi Koller, Blanca Imboden oder Gian-Marco Schmid (Gimma) im digitalen 3D Lesecafé per Livestream auf Youtube mitverfolgen und sich in Echtzeit mit den Vorlesenden austauschen. Ex Libris will das digitale Leseerlebnis stetig weiterentwickeln und das Lesen einem breiten Publikum zugänglich machen.Zum bevorstehenden Schweizer Vorlesetag veranstaltet Ex Libris erstmals NEXT CHAPTER, das weltweit erste digitale Buchfestival. NEXT CHAPTER ist der Startschuss zu einem jährlich wiederkehrenden, sich stetig weiterentwickelnden Buchfestival, welches das Lesen feiern und einem breiten Publikum das Lesen zugänglich machen soll.Dabei bedient sich die Marktführerin im Online-Buchhandel erneut dem klassischen Format zur Vermittlung von Literatur: der Lesung. Damit Literatur immer wieder neu und aufregend erlebbar bleibt, müssen Literaturevents laufend an die heterogenen, sich ständig verändernden Bedürfnisse der Lesenden angepasst werden.Ex Libris verbindet mit NEXT CHAPTER die Magie der Literatur mit den Möglichkeiten der modernen Technologie. 12 Stunden lang werden mehr als 25 Autor*innen, BookToker*innen und bekannte Persönlichkeiten im 3D Lesecafé entweder aus ihren eigenen Werken oder aus Lieblingsbüchern vorlesen. Von Romanen über Fantasy bis hin zu Sach- und Kinderbüchern - für jeden Geschmack und jede Altersgruppe ist etwas dabei. Mitverfolgenkann das Publikum dies von überall kostenlos per Livestream auf Youtube.Digitales ExperimentRafael Schenker, CCO bei Ex Libris, betont: "Als Schweizer Leader in der digitalen Buchwelt experimentieren wir mit den technologischen Möglichkeiten und entwickeln unsere Event Formate stetig weiter. In diesem Sinne ist NEXT CHAPTER, das erste digitale Buchfestival, für uns ein digitales Experiment."Das Ziel von Ex Libris NEXT CHAPTER ist es, im digitalen Raum ein nahes, interaktivesErlebnis zu schaffen und das Lesen für alle zugänglich zu machen. Neben dem 12 stündigen Livestream gibt es in der Chatfunktion die Möglichkeit, den Vorlesenden in Echtzeit Fragen zu stellen oder an Verlosungen von signierten Büchern teilzunehmen.Technologisch einzigartig ist zudem, dass alle Vorleser*innen als Hologrammeaufgezeichnet werden. Nach dem Online-Event sollen diese Hologramme auf eineliterarische Reise durch die Schweiz gehen - mit Stationen in Cafés und Kulturstätten inZürich, Basel, Bern und Luzern. Besucher*innen können ausgewählte Lesungen aus NEXTCHAPTER in einer völlig neuen, digitalen Form erleben: live, aber doch virtuell - direkt überein projiziertes Hologramm.Prominente VorlesendeUnter den prominenten Lesenden finden sich Namen wie die bekannten Schriftstellerinnen Blanca Imboden, Doris Büchel, Meike Werkmeister und Sita Maria Frey, der beliebte Moderator Röbi Koller, der Bündner Comedian Rolf Schmid sowie die Schweizer Musiklegenden Gimma und Chris von Rohr.Bei der Auswahl der Lesenden hat Ex Libris auf einen breiten Mix geachtet, um sicherzustellen, dass für möglichst alle ein passendes Genre dabei ist. Der YouTube-Livestream aus dem digitalen NEXT CHAPTER Lesecafé startet am 21.5.2025 um 10 Uhr und endet um 22 Uhr. "Wir sind glücklich, dass sich so viele klingende Namen begeistern liessen, mit uns am Schweizer Vorlesetag die Magie des Lesens zu feiern.", sagt Rafael Schenker.Lesen tut gut und entspanntBereits im vergangenen Jahr fiel Ex Libris mit dem 24 stündigen Lesathon auf. Im Februar hat Ex Libris mit dem Lesebarometer erstmals repräsentativ erhoben, wie die Schweiz liest. Der Befund der Befragung ist eindeutig: Egal was man liest, Lesen tut den Menschen gut. Die Verantwortlichen bei Ex Libris sehen in der Förderung des Lesens eine gesellschaftliche Bedeutung. "Lesen hat eine nachweislich positive Auswirkung, auch auf die psychische Gesundheit. Das hat auch das Ex Libris Lesebarometer kürzlich wieder bestätigt", erklärt Rafael Schenker.* * *Das gesamte Programm findet man am Festival Infopoint unter: https://www.exlibris.ch/de/ueber-uns/veranstaltungen/next-chapter/infopoint/