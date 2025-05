www.bernecker.info

Wann ist ein Unternehmen "börsenreif"? Dies wird höchst unterschiedlich beantwortet. Es sollte in "sicherem Fahrwasser" unterwegs sein, in der Regel heißt das: Die Gewinnschwelle wurde überschritten und die weitere Umsatzentwicklung erscheint in groben Zügen planbar.Beim Spezialisten für Recycling per Thermolyse, insbesondere für Altreifen anwendbar, muss man in dieser Hinsicht - bisher noch - Abstriche machen. Die Wurzeln reichen bis 2008, börsennotiert ist PYRUM INNOVATIONS seit September 2021 (in Frankfurt und Oslo).Die PYRUM-Aktie legt heute 6,7 % zu. Denn am Montag wurde öffentlich gemacht, dass der Recycler einen Engineering-Auftrag (Umfang 2,2 Mio. €) für eine Anlage in Griechenland erhalten hat. Trotzdem ist der Weg vom Konzept bis zur Realisierung mitunter mühsam:Auch die am vorigen Freitag gemeldeten Zahlen für das GJ 2024 hatte neue Hoffnung bzw. Erwartung ins Spiel gebracht. Denn es gelang, den Umsatz um 76 % auf 2,0 Mio. € auszubauen. Mehrfach höher stand die Gesamtleistung bei 11,7 Mio. € gegenüber 12,8 Mio. € im Vorjahr. Eine "Gesamtleistung" enthält etwa selbsterstellte Anlagen, entsprechend dem Aufbau von Standorten, Fabriken oder Prozess-Linien.Es blieb 2024 noch bei einem Defizit: Das Konzernergebnis hatte im Vorjahr bei - 10,1 Mio. € gelegen. 2024 wurde der Fehlbetrag verkleinert (- 9,5 Mio. €). Für das Jahr 2026 erwartet das Management ein neutrales EBITDA und im Jahr darauf will man die Gewinnschwelle (Break Even) erreichen. Was nachvollziehbar ist: Während ein erster Standort vielleicht schon gut läuft, werden gleichzeitig neue Anlagen aufgebaut und bringen zunächst naturgemäß Anfangsverluste ein.Der Umsatz (neben Erlösen aus dem Verkauf von Recyclinggut können z. B. Lizenzeinnahmen eintreten) soll ab dem zweiten Halbjahr 2025 deutlich zulegen. Das allein ist als Grund für den Kauf der Aktie noch nicht hinreichend. Wer sich an Pionieren wie PYRUM beteiligen möchte, sollte Zeit und Interesse haben, sich mit einem Businessplan zu befassen und dessen Vorgaben gelegentlich mit der Realität abzugleichen. Insbesondere auch im Hinblick auf Förderung und Regulierung aus dem politischen Raum und sonstigen "Umgebungsvariablen".Wer solche Geduld mitbringt, wird sich über die Börse im Stil von "Venture Capital" mit allen Risiken und Chancen an den Pionieren beteiligen. Weitere Eigenschaften, insbesondere die Fähigkeit zum Tragen von Risiko, kommen hinzu.Zum Chartvergleich. Dieser enthält neben PYRUM weitere unterschiedlich große Recycling-Spezialisten für verschiedene Materialien und in diversen Enwicklungsstadien. Zumindest im dargestellten Zeitraum eint sie die Gemeinsamkeit einer negativen Kursentwicklung. Der - rein zeitliche - Bezug zur geleisteten Schlagzahl politischer Initiativen, in europäischer Hinsicht vor allem die ESG-Regulierung, wäre als weitere Dimension per Diagramm abzutragen.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.