München (ots) -Städte Deutschlands müssen zum Spiel-Nachsitzen - aus Kindersicht. Zum Internationalen Tag des Spielens am 11. Juni startet die LEGO Gruppe mit World Play Day daher eine Aktion für mehr kreative Spielräume für Kinder. Laut aktueller Erhebung* kritisieren 40 Prozent der Kinder in Deutschland, dass Erwachsene bei der Planung und Gestaltung von Städten nicht an ihre Bedürfnisse und Wünsche denken. In der Hauptstadt Berlin sind sogar 44 Prozent der befragten Kinder dieser Meinung. Dass spielerisch-kreative Freiräume für Kinder äußerst wichtig sind, findet auch Fußballer und Schirmherr der Aktion, Thomas Müller.Zusammen mit der LEGO Gruppe setze ich mich dafür ein, Deutschland neue Impulse für mehr Spielspaß zu geben und jeden zu ermutigen, Spiel und Kreativität mehr Freiraum einzuräumen.", so Thomas Müller.In Berlin zeigt die LEGO Gruppe vom 7. bis 11. Juni in vier Stadtteilen gemeinsam mit Sängerin Zoe Wees und Social Media Star Younes Zarou, wie sich urbane Räume durch Spiel und kreativer Ideen von Kindern unerwartet verwandeln."Wir brauchen mehr Kreativität, Spaß und Spiel in unseren städtischen Umgebungen. Städte werden von Erwachsenen für einen Alltag von Erwachsenen gestaltet. Schnell zur Arbeit kommen, guter Wohnraum und Grundversorgung. Spiel ist jedoch grundlegend zum Glücklichsein von Kindern und ihre Entwicklung - sie lernen dabei die allerwichtigsten Fähigkeiten, um ihre und unsere Zukunft zu gestalten und positive Verbindungen zueinander aufzubauen. Und auch Erwachsenen tut eine Portion Leichtigkeit und kreativer Spaß im Alltag gut. In Berlin zeigen wir im Juni, wie Alltägliches in Städten durch Spiel transformiert werden kann", erklärt Julia Goldhammer, General Manager & Vice President Europe Central der LEGO Gruppe.Vom 7. bis 11. Juni in Berlin: Vier LEGO® Play Drops für Kinder - Eintritt freiBerlin bereitet sich auf ein aufregendes Pfingstwochenende vor, das ganz im Zeichen von Kreativität und Spiel steht. Ob Berliner Späti, angesagter Shopping-Hotspot oder Chill Out Park: In Berlin Mitte, Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof bekommen alltägliche Erwachsenenbereiche ein spielerisches Make-Over zu vier LEGO Play Drops, die vom 7. bis 11. Juni täglich gratis für Kinder und Familien geöffnet sind. Die neu interpretierten Spielräume sind durch Kinderideen** und gemeinsam mit Zoe Wees und Younes Zarou entstanden.- HOME Base LEGO SPÄTI, Zossener Str. 48, 10961 Berlin- BEAT Zone, Highsnobiety, Unter den Linden 40, 10117 Berlin- RIDE Zone, Tempelhofer Feld Eingang Südwest, 12101 Berlin- BOUNCE Zone, Tempelhofer Feld Eingang Okerstraße, 12049 BerlinAlle Informationen zu der Aktion in Berlin: www.LEGO.com/World-Play-Day/Berlin (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6eKTp-2Bp07FRA6-2BVAur3dXK-2F-2BWXKfP4KLP0T3Il6ADQuEQAwhXr-2BB-2BdGkm3DPb2cEg-3D-3DQ_6L_BqfKh2GMo6y5Ro25JlPxEM7IYhJp-2FOeACwKsqmWDBep4b08-2B3B78LrUTHVBkwbMGoyWOJ-2B7AuL2fYVFRPl6Ov9Jf-2Bibb9MEhmBV0x6SbTimoH7mGnSad2i-2BQ0mJMUVyZSyiu80v36OFp5TrX8s9qKzNOEaFMcNjkJAsbNfeODG6Ni7y4P3MHIDMzGB5FCxII-2BGx8kyju3GZjUtnFfwAHIBt0ozlB72flsGIN9ovVMx8kQhvxn00pcmQ4wRyrcu0ruXWPY5GlOkg5We-2B3hW18Rtwk1LxICNzq5TK7JsKUnvg9SSRZwDzVBXUxZ37-2B5kNC71CF4j6bpXrnra8BNKfGDqjnfvf8BkHw510nQVyBIAs-3D)."Musik und Kreativität waren schon immer mein Weg, mich auszudrücken. Spielen ist ein kraftvolles Werkzeug, das Kindern die Freiheit gibt, größer zu denken und zu träumen", sagt Zoe Wees. "Jedes Kind verdient Räume, in denen es sich ausdrücken, erkunden und frei spielen kann - denn so beginnen große Ideen", ergänzt Younes Zarou.Ebenfalls unterstützt wird die Aktion von vielen weiteren YouTubern, Stars und Creatorn, die die Aktion täglich vor Ort unterstützen, wie beispielweise Adidotoro, Paul Frege, Rewinside, Jessie Bluegrey, Reeze, Merle, Parshad und Louisa Masciullo.Bring deine Freund:innen mit: Gestalte dein Berlin - Jede Idee zählt!Im Rahmen von "Dein Berlin im Play Mode" haben Kinder vor Ort die Möglichkeit, ihre Ideen für eine buntere und kreativere Stadt zu zeigen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Während des Events werden die Vorschläge für mehr Spielmöglichkeiten in der Stadt gesammelt. Zudem spendet die LEGO Gruppe für jede eingereichte Idee an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder".Gemeinsam für Kinder: Sommer 2025Die Initiative für mehr Spielmöglichkeiten in Städten ist nur ein Teil des Engagements der LEGO Gruppe in Deutschland, um Kindern hierzulande den Zugang zu Spiel und kreativem Lernen zu verbessern. In diesem Sommer 2025 starten neben bereits bewährten Kooperationen mit einer Vielzahl von karitativen Organisationen eine enge Zusammenarbeit mit Save the Children Deutschland, Die Arche, der Philipp Lahm Stiftung sowie MBRC The Children.Die LEGO Gruppe und ihre Partner setzen sich dafür ein, Kindern eine positive Umgebung zu bieten, in der sie ihre Kreativität entfalten können. Gemeinsam schaffen sie Raum für Spiel und Gemeinschaft, indem in die Programme der Partner wie Feriensommercamps, Ferienbetreuungen und Nachmittagsinitiativen um spielerische Elemente erweitert werden, die das Potenzial von Kindern fördert und sie für ihre Zukunft bestärkt. Gemeinsam mit Thomas Müller werden Spiel und Spaß Camps des LEGOTrainers umgesetzt.Weitere Informationen und Termine zum World Play Day unter www.LEGO.com/World-Play-Day/Berlin (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6eKTp-2Bp07FRA6-2BVAur3dXK-2F-2BWXKfP4KLP0T3Il6ADQuEQAwhXr-2BB-2BdGkm3DPb2cEg-3D-3DcamK_BqfKh2GMo6y5Ro25JlPxEM7IYhJp-2FOeACwKsqmWDBep4b08-2B3B78LrUTHVBkwbMGoyWOJ-2B7AuL2fYVFRPl6Ov9Jf-2Bibb9MEhmBV0x6SbTimoH7mGnSad2i-2BQ0mJMUVyZSyiu80v36OFp5TrX8s9qKzNOEaFMcNjkJAsbNfeODG6Ni7y4P3MHIDMzGB5FCxII-2BGx8kyju3GZjUtnFfwAHIK1SE-2F9eLHNrOmeJQK-2BBEoWshwkSpCaXiKGu2gOxx8lHtZpAodqJeJfOKPeOswRF0K9IC-2FH46ZT5xKiNf9c-2BzYRYP7fi6ruOufttL9Q1xNcqMoBhkVaRUKrSzLhRiZeKRUmbyZJNSlW3oXQBGwzqUyA-3D).Hinweise für die Redaktion*Für die LEGO® Play in the Cities Research wurden 10.000 Eltern und ihre Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren, die im urbanen Raum/Städten wohnen, befragt - davon 1.000 Eltern und 1.000 Kinder in Deutschland. Quantitative Online-Befragung von OnePoll im Auftrag der LEGO Gruppe. Zeitraum 3. Februar 2025 bis 24. Februar 2025.** In den letzten Monaten haben Kinder weltweit an speziellen Workshops teilgenommen, die von Build the Change, dem sozialen Impact-Programm der LEGO Gruppe, durchgeführt wurden.Bildmaterial und weitere Informationen können hier (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCxBRIF4-2BcxZHyeuR7-2Bp2AkhZK9BXJkXrFhMNXHP09uwzHHJe_BqfKh2GMo6y5Ro25JlPxEM7IYhJp-2FOeACwKsqmWDBep4b08-2B3B78LrUTHVBkwbMGoyWOJ-2B7AuL2fYVFRPl6Ov9Jf-2Bibb9MEhmBV0x6SbTimoH7mGnSad2i-2BQ0mJMUVyZSyiu80v36OFp5TrX8s9qKzNOEaFMcNjkJAsbNfeODG6Ni7y4P3MHIDMzGB5FCxII-2BGx8kyju3GZjUtnFfwAHID22mKGyDuiOWEKmy0H6-2BbOksO6-2FJ1CtyTP93ImrSWA5GGR9qrFdL8tmgL17AqWNN8TV3oA6ZFNfNEKj3VZIpYNh3s6lQhL868BcKiwXxIQSd-2FGtk2s5adSTe1cnzc2GawRo0D1dtGO3sFOZTdu1qC4-3D) heruntergeladen werden.Pressekontakt:Silk Relations GmbHJana RupprechtTel.: +49 (0)30 847 108 300lego@silk-relations.comOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65052/6038515