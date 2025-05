Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die gute Stimmung an den Aktienmärkten sorgt weiterhin für starke Nachfrage nach den an der Börse Frankfurt gehandelten Indexfonds, so die Deutsche Börse AG."Wir hatten insgesamt ca. 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", blicke Holger Heinrich von der Baader Bank AG auf die vergangenen Handelstage zurück. Zugegriffen werde vor allem bei den globalen ETFs. Auf der Einkaufliste stünden verschiedene MSCI World-Varianten wie der MSCI World Socially Responsible (ISIN IE00BK72HM96), der MSCI World Swap (ISIN LU0659579733), der MSCI World Selection (ISIN IE000V6KDJC9) und der MSCI High Dividend (ISIN IE000NS5HRY9). ...

