Am 19. Mai übergab Generalarzt Dr. Jürgen Meyer in seiner Funktion als Chef des Stabes beim Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr die Leitung über das Multinational Medical Coordination Centre - Europe (MMCC-E) von Generalarzt Dr. Rolf von Uslar an Oberstarzt Dr. Thorsten Schütz.Seit der Gründung spielt das MMCC-E eine Schlüsselrolle in der Koordination multinationaler sanitätsdienstlicher Fähigkeiten innerhalb der NATO und der EU. Generalarzt Dr. von Uslar hatte die Leitungsfunktion 231 Tage inne.Besonders hob Generalarzt von Uslar die multinationale Übung Casualty Move 2025 hervor, die in diesem Jahr auch unter seiner Leitung als Officer Conducting Exercise (OCE) stattfand. Sie gilt als die größte Übung ihrer Art in Deutschland im laufenden Jahr und demonstrierte eindrucksvoll die operative Leistungsfähigkeit des MMCC-E. Generalarzt Dr. Rolf von Uslar lobte das kleine, aber hochmotivierte Team des Zentrums, das durch exzellente Planung und enorme Einsatzbereitschaft einen reibungslosen Ablauf sicherstellte."Diese Übung hat mich darin bestärkt, dass wir mit unserer Arbeit einen signifikanten Mehrwert für NATO und EU leisten", so von Uslar. Er verlässt das MMCC-E, um die neue Funktion als Chef des Stabes im Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr zu übernehmen.