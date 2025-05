DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz April 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj Kern PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Porsche AG, HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV *** 10:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation, Frühjahrsgutachten mit Konjunkturprognose *** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2025 *** 11:00 DE/Puma SE, HV *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q *** 18:00 ES/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Negative interest rates and the impact of monetary policy" - US/U.S. President Trump, trifft Südafrikas Präsidenten Ramphosa - CA/Fortsetzung des Treffens der G7-Finanzminister und -Zentralbankgouverneure (20. - 22.05.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

