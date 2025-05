Aufgrund der Krise am Immobilienmarkt haben auch die Preise an der Ostseeküste in den vergangenen zwei Jahren nachgegeben. Wie es aktuell um die Kaufpreise für Einfamilienhäuser bestellt ist, zeigt eine Analyse des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN. Die Ostseeküste zählt zu den beliebtesten Ferienregionen Deutschlands. Die Küstenregionen an der Ostsee sind auch als Wohnort sehr gefragt. Die Experten des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN haben beleuchtet, wie sich die Kaufpreise für Einfamilienhäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...