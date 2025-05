XRP auf dem Weg zur 3-Dollar-Marke? Ripple expandiert strategisch

Ripple setzt seine strategische Expansion konsequent fort, wobei der XRP-Token im Mittelpunkt der Entwicklungen steht. Nach dem Erhalt der DFSA-Lizenz in Dubai im März wurden diese Woche zwei neue Partnerschaften mit der Zand Bank und dem Fintech Mamo bekanntgegeben. Beide Unternehmen werden künftig Ripple Payments nutzen, um internationale Zahlungen effizienter, schneller und kostengünstiger abzuwickeln. Damit verstärkt Ripple seine Position im Nahen Osten, einem Markt mit über 400 Milliarden US-Dollar an grenzüberschreitendem Handelsvolumen.

Institutioneller Meilenstein: XRP-Futures an der CME Group

Ein weiterer bedeutender Fortschritt für Ripple ist die Einführung regulierter XRP-Futures an der CME Group. Ripple-CEO Brad Garlinghouse bezeichnete den Start als "institutionellen Meilenstein" und berichtete, dass der erste Block-Trade direkt zur Eröffnung über Hidden Road abgewickelt wurde. Die CME Group bietet nun sowohl XRP als auch Micro XRP Futures an, was Investoren neue Möglichkeiten zur Verwaltung ihrer Risikopositionen eröffnet.

Diese Entwicklung dürfte nicht nur das Vertrauen institutioneller Investoren stärken, sondern auch zu höherer Liquidität und stabileren Marktbedingungen beitragen. Mit dem Eintritt in den regulierten Futures-Markt erreicht XRP einen weiteren Reifegrad, der für die langfristige Etablierung als führende Kryptowährung entscheidend sein könnte.

XRP-Kurs: Technische Analyse zeigt Konsolidierung

Trotz der positiven Fundamentaldaten zeigt sich der XRP-Kurs aktuell unter Druck. Der Token notiert bei etwa 2,31 US-Dollar und befindet sich in einer leichten Korrekturbewegung nach dem Hoch bei 2,65 US-Dollar in der Vorwoche. Die kurzfristige Unterstützung liegt beim 50-Tage-EMA bei 2,28 US-Dollar, während bei einem Unterschreiten dieses Niveaus ein Rückfall in Richtung der 2,00-US-Dollar-Marke droht.

Technisch betrachtet ist der Relative Strength Index (RSI) auf die neutrale Zone bei 50 zurückgefallen, was auf nachlassendes Momentum hindeutet. Allerdings zeigt der Money Flow Index (MFI) weiterhin Kapitalzuflüsse - ein Hinweis darauf, dass Anleger den Rücksetzer möglicherweise als Kaufgelegenheit betrachten. Sollte der Kurs die Unterstützungsbereiche verteidigen, könnte ein erneuter Anlauf auf die psychologisch wichtige 3,00-US-Dollar-Marke folgen, insbesondere wenn das institutionelle Interesse durch die CME-Produkte weiter zunimmt.

Solaxy: Presale der Solana-Layer-2-Lösung bei 38 Millionen US-Dollar

Parallel zu Ripples institutionellem Vorstoß wächst auch das Interesse an skalierbaren Infrastrukturlösungen für andere große Netzwerke, allen voran Solana. Hier setzt Solaxy an - die erste Layer-2-Chain auf Solana-Basis, die Transaktionen Off-Chain verarbeitet und direkt ans Solana-Mainnet weiterleitet.

Der Presale von Solaxy läuft derzeit auf Hochtouren: Bereits 38 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt, der Tokenpreis ist bei 0,00173 US-Dollar fixiert. Bis zum Ende des Vorverkaufs verbleiben nur noch 27 Tage, was für frühe Investoren eine günstige Einstiegsmöglichkeit darstellen könnte. Angesichts des rasanten Wachstums des Solana-Ökosystems - mit mehr als 9 Milliarden US-Dollar TVL und explodierenden Gebühreneinnahmen - wird Solaxy von vielen als entscheidendes Element für die weitere Skalierung betrachtet.

