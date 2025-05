S&P 500® im Chart-Check: Stärke zieht weitere Stärke nach sich?

Werbung







In der aktuellen Ausgabe des HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse HSBC Deutschland, den S&P 500® für Sie unter die Lupe. In den letzten Wochen konnten die amerikanischen Standardwerte mit einem dynamischen Kursanstieg fast die gesamten Verluste des Aprils wieder aufholen. Dabei stand sogar ein Kursplus von über 10 Prozent binnen vier Wochen zu Buche. Diese dynamische Kursentwicklung haben wir zum Anlass für eine statistische Auswertung des US-Indizes genommen. Dabei haben wir überprüft, ob sich das Mantra der Technischen Analyse "Stärke zieht weitere Stärke nach sich" anhand der historischen Daten belegen lässt. Zu welchem Ergebnis wir gekommen sind und worauf Anlegerinnen und Anleger beim S&P 500® aktuell achten sollten, erfahren Sie in der aktuellen Folge das HSBC Daily Trading TV.



