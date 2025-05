BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Mai stärker als erwartet verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf minus 15,2 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich eine Verbesserung auf minus 16,0 Punkte erwartet.

Im April war der Stimmungsindikator noch bei revidiert -16,6 Punkte auf den niedrigsten Stand seit Herbst 2023 gefallen. Trotz der jüngsten Verbesserung liegt der Index für die Konsumlaune immer noch deutlicher unter seinen langfristigen Durchschnitt./la/he