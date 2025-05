Das Leverkusener Busunternehmen Wupsi nimmt zwischen April und August dieses Jahres 46 E-Busse des Herstellers MAN in Betrieb. 32 davon werden in Leverkusen und 14 in Bergisch Gladbach stationiert. Damit wird etwa ein Drittel der Wupsi-Busflotte künftig elektrisch unterwegs sein. Wupsi treibt die Umstellung seiner Busflotte auf alternative Antriebe konsequent voran. Bis 2034 soll die gesamte Flotte emissionsfrei unterwegs sein. Ein bedeutender Schritt ...

