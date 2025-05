© Foto: Sven Hoppe - picture alliance / dpa

D-Wave startet mit seiner neuen Quantenmaschine Advantage2 durch - und Anleger feiern das. Die Aktie schießt zweistellig nach oben. Die Aktie von D-Wave Quantum ist am Dienstag nach der Vorstellung des neuen Quantencomputers Advantage2 um über 20 Prozent gestiegen. Das Unternehmen spricht von seiner bislang leistungsfähigsten Plattform - mit spürbaren Fortschritten in Energieeffizienz, Kohärenz und Konnektivität. Das System ist ab sofort über die hauseigene Leap-Cloud verfügbar, die in über 40 Ländern genutzt werden kann. "Es ist eine technische Meisterleistung mit erheblichen technischen Fortschritten", erklärte CEO Alan Baratz. Der Advantage2 ist die sechste Generation der D-Wave-Systeme …