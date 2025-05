NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Frachtraten für Luft- und Seefracht seien im April gefallen, hätten sich im Mai aber stabilisiert oder sogar wieder etwas angezogen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage sei hoch und dies könne für die Profitabilität von Spediteuren zum Vorteil werden, denn Linienschiffe könnten derzeit nur Verlader mit langfristigen Verträgen bedienen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 09:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 09:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004