© Foto: AXINO Capital

Im neuen Video auf wallstreetONLINE TV nimmt Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, die globalen Schuldenberge auseinander. Er zeigt, warum eine Rückzahlung dieser Summen illusorisch ist.Seiner Meinung nach bleiben drei realistische Wege zur Entschuldung: eine Währungsreform, ein Crash oder eine schleichende Enteignung durch Inflation. "Wir befinden uns im Endspiel dieses Finanzsystems", warnt Willhöft. Besonders gefährlich sei der schleichende Vertrauensverlust in Währungen, der die Welt in eine sogenannte Crack-up-Boom-Phase treiben könnte - also steigende Preise bei wachsender Panik vor Geldentwertung. Was das für Ersparte bedeutet, wie es Vermögenswerte zu schützen gilt und warum Buy …