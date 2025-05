Binance stellt Antrag auf Abweisung der Rückforderungsklage von FTX in Höhe von 1,76 Milliarden Dollar

Binance, die weltweit größte Kryptobörse, hat einen Antrag eingereicht, um eine 1,76-Milliarden-Dollar-Klage des Nachlasses der insolventen FTX-Börse abzuweisen. Der Rechtsstreit, der auf einer Transaktion aus dem Jahr 2021 basiert, verdeutlicht die anhaltenden Spannungen in der Kryptoindustrie, während FTX versucht, Gelder für ihre Gläubiger zurückzugewinnen.

Binance wirft FTX vor, Verantwortung abzuschieben

Am 16. Mai reichte Binance bei einem Richter in Delaware Gerichtsdokumente ein, in denen argumentiert wird, dass die Klage von FTX unbegründet sei und das Gericht keine Zuständigkeit über den Fall habe. Binance behauptet, dass das Rechtsteam von FTX versucht, die Verantwortung für den Zusammenbruch der Börse von ihrem ehemaligen CEO, Sam Bankman-Fried, wegzulenken. Bankman-Fried wurde 2024 zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil er einen der größten Unternehmensbetrugsfälle der Geschichte orchestriert hatte, wie die Staatsanwaltschaft erklärte.

Im Zentrum des Streits steht eine Transaktion aus dem Jahr 2021, bei der FTX einen 20-prozentigen Anteil von Binance zurückkaufte, bezahlt mit einer Mischung aus digitalen Vermögenswerten, darunter BNB, BUSD und FTX's eigener Token, FTT. Binance argumentiert, dass FTX nach der Transaktion noch über 16 Monate weiter operierte, was die Behauptung widerlege, dass Binance oder sein Mitbegründer Changpeng Zhao (CZ) den Zusammenbruch verursacht hätten.

FTX gibt CZ's öffentlichen Aussagen die Schuld

Der Nachlass von FTX stuft die öffentlichen Äußerungen von CZ im November 2022 als entscheidend für den Zusammenbruch ein. Damals kündigte CZ auf X an, dass Binance ihre FTT-Bestände verkaufen würde, während Gerüchte über die finanzielle Instabilität von FTX kursierten. Dies löste laut FTX eine Welle von Abhebungen aus, die den endgültigen Kollaps der Börse auslöste. Binance kontert, dass die Klage von FTX nicht beweisen könne, dass CZ's Aussagen falsch waren, und betont, dass Binance seinen Hauptsitz außerhalb der USA hat und CZ nicht direkt am Rückkauf beteiligt war, weshalb das Gericht keine Zuständigkeit habe.

Größerer Kontext und Auswirkungen auf den Markt

Die Klage ist Teil der umfassenderen Bemühungen von FTX, über 11 Milliarden Dollar für Gläubiger zurückzugewinnen, die vom Zusammenbruch betroffen sind. Berichten zufolge könnten bedeutende Gläubigerauszahlungen am 30. Mai 2025 beginnen, was potenziell Milliarden an Liquidität in die Kryptomärkte zurückführen könnte. Erfahrene Investoren und Trader, die ihre Gelder in FTX verloren hatten, könnten die Marktdynamik nach den Auszahlungen beeinflussen.

Überraschenderweise ist der FTT-Token trotz des Zusammenbruchs von FTX weiterhin aktiv, notiert bei 1,22 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 400 Millionen Dollar und einem täglichen Handelsvolumen von 15 Millionen Dollar, laut CoinGecko, obwohl er keinen praktischen Nutzen hat.

Wie geht es weiter?

Die Kryptogemeinschaft verfolgt diesen Rechtsstreit aufmerksam, da sein Ausgang die Marktdynamik und den Rückgewinnungsprozess für die Gläubiger von FTX beeinflussen könnte. Der Antrag von Binance, die Klage abzuweisen, wird ein entscheidender Schritt sein, um zu klären, ob FTX die Börse zur Rechenschaft ziehen kann oder ob der Fokus auf den Handlungen von Bankman-Fried bleibt.