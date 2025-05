Honda kündigt an, seine Investitionen in Elektroautos zurückzufahren und sich mit neuen Modellen auf das wachsende Interesse an Hybridfahrzeugen zu konzentrieren. Außerdem will sich das Unternehmen mit der Produktion von Stromern und Hybriden auf einem Band künftig flexibler aufstellen. Konkret wird der japanische Hersteller seine Investitionen in die Bereiche Elektrifizierung und Software bis zum Jahr 2030 von den bisher geplanten 10 Billionen Yen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...