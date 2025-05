© Foto: Dall-E

Die Aktie der Internet-Auktionsplattform eBay ist auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Im Chart deutet jetzt alles auf weitere Kursgewinne hin.Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - eBay Während in 2025 Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Autonomes Fahren in aller Munde sind, ist ausgerechnet die Aktie eines Unternehmens, welches das Internet schon um die Jahrtausendwende dominiert hat, einer der heimlichen Shooting-Stars: Mit Kursgewinnen von 42,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten lässt die Internet-Auktionsplattform eBay sogar Technologiegrößen wie Nvidia (+40,9 Prozent) hinter sich. Dabei beruhen die anhaltenden Kursgewinne nicht auf einem Hype oder …