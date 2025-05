LONDON (dpa-AFX) - In einem weiterhin günstigen Umfeld hat der Goldpreis am Dienstag merklich angezogen und den höchsten Stand seit gut einer Woche erreicht. Zuletzt stieg der Preis für das Edelmetall an der Börse in London um 49 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) auf 3.278 Dollar.

Nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Moody's bewerteten die Händler nun die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump neu, hieß es am Markt. Trotz einiger Fortschritte bei den Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, einschließlich China, erwarten viele Analysten, dass die Zölle die Wirtschaft bremsen und die Inflation anheizen werden.

Gold ist insofern aktuell gefragt. Das Edelmetall wird allgemein als Inflationsschutz angesehen und erfährt in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft Zulauf.

Rohstoffstratege Ole Hansen von der Saxo Bank begründete den Kurssprung auch damit, dass Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, von dem jüngsten Anstieg des Goldpreises kalt erwischt worden seien. Diese müssten jetzt kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen.

Hansen verwies auch darauf, dass der Goldpreis am Dienstag die charttechnisch wichtige Marke von 3.250 Dollar nachhaltig überwunden habe. Diese hatte sich zuletzt als hartnäckiger Widerstand erwiesen./la/he